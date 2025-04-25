У грудні 2023 року Глосс поїхав на Донеччину

Батько юного окупанта створює безпечне програмне забезпечення для армії США та країн НАТО

Син нинішнього заступника директора ЦРУ з цифрових інновацій Джуліан Галліни Глосс 21-річний Майкл Глосс підписав контракт з російською армією. У квітні минулого року на Донеччині його ліквідували Сили оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Батько окупанта – ветеран Іраку Ларрі Глосс, який створює безпечне програмне забезпечення для армії США та країн НАТО.

У 2023 році Майкл Глосс вирішив стати мандрівником-хіпі, кинув навчання і поїхав у подорож світом. Він постив у соцмережах фото з хештегом про закінчення війни в Україні, вступив в антивоєнний хіпі-рух Rainbow family, їздив у табір екоактивістів і розгрібав завали після землетрусів у Туреччині.

Згодом Майкл почав називати себе Хамзою, став прихильником Палестини, почав дивитися конспірологічні відео і заговорив про ідеї «багатополярного світу» і війни проти «гегемонії Заходу».

Глосс у футболці десантних військ фото: російські ЗМІ

У Стамбулі Глосс зробив російську візу і поїхав у ще одну подорож: з півдня Росії до Москви. Там він створив акаунт у забороненому в Україні VK, підписався на групи про Леніна, Сталіна і комунізм, публікував відео з Путіним. Згодом його завербували росіяни.

Глос завів сторінку в «Однокласниках», публікував відео з місця дислокації 137-го полку ВДВ (в/ч 41450) у Рязані. У грудні 2023 року Глосс поїхав на Донеччину. Відомо, що підрозділи 137-го полку перебували на північний захід від Соледара, близько квітня 2024 року 137-й полк ВДВ почав наступ на українські позиції.

Глосс позує на фоні однострою російської армії фото: російські ЗМІ

Майкла Глосса було ліквідовано 4 квітня 2024 року – про це повідомила його сім’я в некролозі. Його ж похорон відбувся 21 грудня 2024 року, через вісім місяців після його загибелі. Ймовірно, що його сім’я дізналася про смерть за два місяці до похорону.

«З його сім’єю зв’язалася російська влада. Їм розповіли, що він помер на території України. Ми не знаємо, чи брав він участь у війні. Вони не надали детальної інформації», – написала подруга Майкла, яка поговорила з його сестрою.

Точні обставини загибелі Майкла невідомі. У некролозі не йдеться про те, що Майкл воював проти України на боці російської армії:

«Зі своїм благородним серцем і духом воїна Майкл виковував свій власний шлях героя, коли він трагічно загинув у Східній Європі 4 квітня 2024 року».

Нагадаємо, Слідчий комітет РФ підтвердив, що під Москвою було ліквідовано російського генерал-майора Ярослава Москалика. Він обіймав посаду заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил РФ.

Генерал-майор Ярослав Москалик мав одну з важливих посад у російській військовій ієрархії. Він безпосередньо впливав на планування війни РФ проти України.

У 2016 році Москалик представляв Росію на переговорах у нормандському форматі, зокрема на технічному рівні – це свідчить про його роль у координації дій російських військ на сході України, тоді ще гібридного характеру.

До слова, на війні проти України ліквідовано росіян, які брали участь в окупації Криму і розгоні Євромайдану.

Як повідомлялося, у Курській області Сили оборони України ліквідували майора Марата Тібілова. Раніше отримав від російського диктатора «Золоту зірку».