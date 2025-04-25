Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На фронті ліквідовано сина заступника глави ЦРУ, який воював проти України – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
На фронті ліквідовано сина заступника глави ЦРУ, який воював проти України – ЗМІ
У грудні 2023 року Глосс поїхав на Донеччину
фото: російські ЗМІ

Батько юного окупанта створює безпечне програмне забезпечення для армії США та країн НАТО

Син нинішнього заступника директора ЦРУ з цифрових інновацій Джуліан Галліни Глосс 21-річний Майкл Глосс підписав контракт з російською армією. У квітні минулого року на Донеччині його ліквідували Сили оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Батько окупанта – ветеран Іраку Ларрі Глосс, який створює безпечне програмне забезпечення для армії США та країн НАТО.

У 2023 році Майкл Глосс вирішив стати мандрівником-хіпі, кинув навчання і поїхав у подорож світом. Він постив у соцмережах фото з хештегом про закінчення війни в Україні, вступив в антивоєнний хіпі-рух Rainbow family, їздив у табір екоактивістів і розгрібав завали після землетрусів у Туреччині.

Згодом Майкл почав називати себе Хамзою, став прихильником Палестини, почав дивитися конспірологічні відео і заговорив про ідеї «багатополярного світу» і війни проти «гегемонії Заходу».

Глосс у футболці десантних військ
Глосс у футболці десантних військ
фото: російські ЗМІ

У Стамбулі Глосс зробив російську візу і поїхав у ще одну подорож: з півдня Росії до Москви. Там він створив акаунт у забороненому в Україні VK, підписався на групи про Леніна, Сталіна і комунізм, публікував відео з Путіним. Згодом його завербували росіяни.

Глос завів сторінку в «Однокласниках», публікував відео з місця дислокації 137-го полку ВДВ (в/ч 41450) у Рязані. У грудні 2023 року Глосс поїхав на Донеччину. Відомо, що підрозділи 137-го полку перебували на північний захід від Соледара, близько квітня 2024 року 137-й полк ВДВ почав наступ на українські позиції.

Глосс позує на фоні однострою російської армії
Глосс позує на фоні однострою російської армії
фото: російські ЗМІ

Майкла Глосса було ліквідовано 4 квітня 2024 року – про це повідомила його сім’я в некролозі. Його ж похорон відбувся 21 грудня 2024 року, через вісім місяців після його загибелі. Ймовірно, що його сім’я дізналася про смерть за два місяці до похорону.

«З його сім’єю зв’язалася російська влада. Їм розповіли, що він помер на території України. Ми не знаємо, чи брав він участь у війні. Вони не надали детальної інформації», – написала подруга Майкла, яка поговорила з його сестрою.

Точні обставини загибелі Майкла невідомі. У некролозі не йдеться про те, що Майкл воював проти України на боці російської армії: 

«Зі своїм благородним серцем і духом воїна Майкл виковував свій власний шлях героя, коли він трагічно загинув у Східній Європі 4 квітня 2024 року».

Нагадаємо, Слідчий комітет РФ підтвердив, що під Москвою було ліквідовано російського генерал-майора Ярослава Москалика. Він обіймав посаду заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил РФ.

Генерал-майор Ярослав Москалик мав одну з важливих посад у російській військовій ієрархії. Він безпосередньо впливав на планування війни РФ проти України.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

У 2016 році Москалик представляв Росію на переговорах у нормандському форматі, зокрема на технічному рівні – це свідчить про його роль у координації дій російських військ на сході України, тоді ще гібридного характеру.

До слова, на війні проти України ліквідовано росіян, які брали участь в окупації Криму і розгоні Євромайдану.

Як повідомлялося, у Курській області Сили оборони України ліквідували майора Марата Тібілова. Раніше отримав від російського диктатора «Золоту зірку».

Читайте також:

Теги: ЦРУ окупанти Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У РФ станом на сьогодні виготовлено чотири «Вольчаніна»
На фронті з’явився наземний дрон «Вольчанін»: чим він допомагає окупантам
22 квiтня, 06:23
Ситуація на фронті 19 квітня
Лінія фронту станом на 19 квітня. Зведення Генштабу
19 квiтня, 23:05
Утримання Росією ЗАЕС поставить під загрозу всі досягнення цивілізованого світу в сфері мирного використання ядерної енергії
США зацікавлені у поновленні роботи Запорізької АЕС – Галущенко
17 квiтня, 06:17
Дніпро під атакою дронів
Мер Дніпра гнівно відреагував на обстріл міста
17 квiтня, 00:02
Наслідки ракетного удару по Сумах
«Зробили помилку». Трамп відреагував на удар окупантів по Сумах
14 квiтня, 07:28
Повітряна тривога через загрозу балістики у столиці тривала менше години
Повітряна тривога через загрозу балістики у столиці тривала менше години
12 квiтня, 12:33
Командир родом із Санкт-Петербурга здався із підлеглими у полон на Харківському напрямку
Обман керівництва та голод. Російський командир розповів, чому здався у полон ЗСУ
4 квiтня, 16:10
Захисники України ліквідували Правду у Курській області
ЗСУ ліквідували титулованого російського легкоатлета – він мав порушення інтелекту
3 квiтня, 19:35
Путін 23 лютого цього року відзначив окупанта званням «Герой Росії»
На Курщині ліквідовано героя Росії
28 березня, 12:45

Соціум

На фронті ліквідовано сина заступника глави ЦРУ, який воював проти України – ЗМІ
На фронті ліквідовано сина заступника глави ЦРУ, який воював проти України – ЗМІ
Шахраї хочуть заробити грошей на смерті Папи Римського: подробиці схеми
Шахраї хочуть заробити грошей на смерті Папи Римського: подробиці схеми
Туреччина готується до нового сильного землетрусу: у зоні небезпеки 25 млн людей
Туреччина готується до нового сильного землетрусу: у зоні небезпеки 25 млн людей
Популярні СПА-курорти Європи опинилися під загрозою зникнення
Популярні СПА-курорти Європи опинилися під загрозою зникнення
Де найкраще жити у Польщі: рейтинг найздоровіших міст
Де найкраще жити у Польщі: рейтинг найздоровіших міст
Міністр оборони США облаштував студію макіяжу у Пентагоні – The Hill
Міністр оборони США облаштував студію макіяжу у Пентагоні – The Hill

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 квітня: ситуація на фронті
75K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 квітня 2025
32K
Президент Чехії виступив проти скасування викладання російської мови в школах
15K
Індія перекрила річку Інд у напрямку Пакистану – ANI
12K
Втрати ворога станом на 25 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
8606
У Києві внаслідок атаки 12 загиблих та понад 90 поранених: моторошні кадри (оновлено)

Новини

25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
23 квiтня, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 квiтня, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua