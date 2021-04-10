Вакцина Pfizer може прибути в Україну вже наступного тижня – Ляшко

Перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer підуть для щеплень персоналу і мешканців будинків престарілих

Перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer підуть для щеплень персоналу і мешканців будинків престарілих

Міністерство охорони здоров’я очікує на партію у 117 тисяч доз Pfizer у рамках COVAX

У Міністерстві охорони здоров'я розраховують, що перші поставки вакцини Pfizer у рамках COVAX будуть на наступному тижні. Однак дата прибуття може зміститися. Про це журналістам розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє «РБК-Україна».

Ідеться про партію у 117 тисяч доз.

«Ми розраховуємо на те, що літак з вакциною прилетить в Україну 14 квітня. Цей літак задрафтований ЮНІСЕФом. Але літак поки ще не злетів. Тому може бути, що 14 числа він не приземлиться в Україні. З яких причин – це залежить не від мене», – заявив Ляшко.

Нагадаємо, перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer, які доставлять в Україну в рамках COVAX, підуть для щеплень персоналу і мешканців будинків престарілих.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов раніше повідомляв, що перші дози вакцини Pfizer Україна отримає у квітні.

6 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала договір з американською фармацевтичною компанією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти Covid-19. Як повідомила прес-служба президента, про це у лютому домовлялися Володимир Зеленський та головний виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.

Україна також очікує до кінця травня отримати партію вакцин Pfizer і AstraZeneca в рамках глобального механізму Covax. Україна повинна отримати 1,7 млн доз вакцин кількома траншами.

Додамо, що темпи Covid-вакцинації досі повільні. За минулу добу, 5 квітня, в Україні було вакциновано проти коронавірусу 12856 осіб. З них усі щеплені однією дозою.

5 квітня в Україні було виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби померли 430 пацієнтів.

Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.



