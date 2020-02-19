В Афганістані через п’ять місяців після голосування оголосили переможця президентських виборів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

70-річний етнічний пуштун Ашраф Гані набрав 50,64% виборців

Результати виборів мали оголосити 19 жовтня. Однак через технічні проблеми та звинувачення у шахрайстві їхнє оголошення неодноразово відкладалося

Через п'ять місяців після проведення в Афганістані президентських виборів їхнім переможцем оголосили чинного главу держави Ашрафа Гані.

Як повідомила 18 лютого Незалежна виборча комісія Афганістану, за нього проголосували 50,64% виборців, а за його головного суперника, прем'єрміністра країни Абдуллу Абдуллу - 39,52%, пише Deutsche Welle.

Загалом на виборах висувалися 18 кандидатів, решта з них не набрали і п'яти відсотків голосів виборців. Результати виборів мали оголосити 19 жовтня. Однак через технічні проблеми та звинувачення у шахрайстві їхнє оголошення неодноразово відкладалось.

Попередні результати виборів, які оголосили ще 22 грудня 2019 року, були такими ж самими, як і зараз. Однак кандидати, які програли вибори, опротестували результати.

70-річний етнічний пуштун Гані навчався в університеті Колумбії в Нью-Йорку. В 1977 році він залишив Афганістан та повернувся лише через два десятиліття, в якості старшого спеціального радника ООН. Пізніше він обіймав посаду міністра фінансів.

На президентських виборах у 2014 році Гані та Абдулла також були кандидатами і одночасно оголосили себе переможцями. Лише завдяки посередництву тодішнього президента США Барака Обами вони домовилися про компроміс - Гані став главою держави, а Абдулла - прем'єрміністром.