В Афганістані для дівчат залишиться лише релігійна освіта – розслідування

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Дівчата в Афганістані змушені відвідувати медресе — тепер це часто єдиний шлях до освіти та соціальної підтримки
Фото: Ebrahim Noroozi/AP

Таліби вибудовують систему, де гуманітарна допомога і навіть робота батьків залежать від відвідування дівчатами медресе

Розслідування показало, що у восьми афганських провінціях світська освіта для дівчат фактично витісняється релігійною. У країні вже налічується понад 21 тисячу медресе – традиційних ісламських шкіл, де викладають релігію, Коран та ісламське право. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на британське видання The Guardian спільно з афганським Zan Times.

За даними журналістів, рух талібів навмисно створює умови, коли дівчата змушені відвідувати лише релігійні школи. Лише за останні пів року в Афганістані збудували близько 50 нових медресе.

Родини, які відмовляються відправляти дочок у такі заклади, ризикують залишитися без гуманітарної допомоги чи продуктів. Усе частіше навіть можливість батьків знайти роботу залежить від того, чи відвідують дівчата релігійні заняття.

Навіть ті, хто ще має доступ до звичайних шкіл, змушені поєднувати їх із медресе. Поступово світська освіта втрачає значення, і багато дівчат відмовляються від мрій стати лікарями чи інженерами. Нині сертифікат релігійної школи стає для них єдиним доступним «соціальним ліфтом».

Нагадаємо, що таліби заборонили дівчатам навчатися, а викладачкам – працювати у школах. Дівчата в Афганістані не зможуть повернутися до навчання в середній школі, а викладачки – до роботи у закладах. Представники «Талібану» дозволили ходити на уроки лише хлопчикам та вчителям-чоловікам.

Нове міністерство освіти Афганістану повідомило, що школярі та вчителі чоловічої статі повинні повернутися до навчання в середній школі вже з 18 вересня. Однак у заяві талібів немає інформації про відновлення занять для учениць та викладачок.

Читайте також:

Теги: Афганістан школярі робота розслідування навчання гуманітарна допомога освіта сертифікат

