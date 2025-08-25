Головна Країна Наука та освіта
«Це дуже чудово»: Залужний розповів, що його вразило в британській освіті

«Це дуже чудово»: Залужний розповів, що його вразило в британській освіті
Залужний зачаровий освітою дітей в Британії, адже діти приходять додому відпочивати, а не виконувати домашні завдання

Колишній головнокомандувач ЗСУ та теперішній посол у Великій Британії Валерій Залужний розповів, що він часто цікавиться у британських школярів, як саме вони виконують уроки після занять. Їхня відповідь виявилася для нього несподіваною, адже діти приходять додому відпочивати, а не виконувати домашні завдання. Своїми враженнями він поділився в інтерв’ю на каналі «Нова українська школа», повідомляє «Главком».

«Я постійно розмовляю з ними (дітьми, які навчаються в британських школах, – «Главком»), запитую, як вони роблять уроки. Вони мені так кажуть в очі: «Валерію Федоровичу, які уроки, ну ви що?» Я говорю: «Як це так»? Діти приходять додому відпочивати, займатися спортом. Це просто класно й чудово», – поділився подробицями Валерій Залужний.

Залужний також згадав своє навчання. Він зазначив, що радянська школа «трошки жорстка» щодо дітей. За словами посла, школа тоді не давала свободи, «не давала шансу». Тоді частина обов'язків перекладалась на саму дитину.  

Також Залужний розповів, що його молодша донька росла дуже свободолюбивою й важко вчилась у школі. Однак у неї була вчителька, яка подарувала дівчині любов до хімії. Це вплинуло на її вибір професії.

Нещодавно в Україні стали відомі перші результати вступної кампанії-2025. Усього рекомендації до зарахування отримали 176 376 вступників. З них 65 493 пройшло на бюджет, 110 883 – на контракт (у тому числі ті, хто отримав грант).

Додамо, що нещодавно уряд ухвалив постанову, яка визначає дату початку та закінчення навчального року в закладах загальної середньої освіти України. У документі зазначено, що 2025/2026 навчальний рік триватиме з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року. Водночас структуру навчального року, зокрема фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул, визначає педагогічна рада закладу освіти.

