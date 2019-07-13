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    У світі

    В американському штаті Джорджія на автомагістралі пройшов «грошовий дощ»

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    Правоохоронці заявили, що водії, які встигли забрати собі гроші з дороги, повинні будуть все повернути - В американському штаті Джорджія на автомагістралі пройшов «грошовий дощ»
    Правоохоронці заявили, що водії, які встигли забрати собі гроші з дороги, повинні будуть все повернути

    Поліція пояснила, що в інкасаторського автомобіля раптово відчинилися двері

    В американському штаті Джорджія з броньованого інкасаторського автомобіля, який рухався по автомагістралі, на дорогу випало чимало грошей.

    Про це повідомляє СNN.

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    Інцидент стався на окружній автомагістралі біля міста Атланта і викликав справжній ажіотаж серед водіїв, які проїжджали повз і стали свідками «грошового дощу». Люди зупинялися на дорозі й збирали купюри, поки на місце події не приїхала поліція.

    Щодо причин «дощу з купюр», місцеві поліцейські лише повідомили, що в інкасаторського авто раптово відчинилися двері. Також правоохоронці заявили, що водії, які встигли забрати собі гроші з дороги, повинні будуть все повернути.

    Компанія, якій належить інкасаторське авто, оцінила збитки у 175 тисяч доларів.

    «Це виглядало, наче сцена з кіно», — зазначив Рендел Люїс, водій Uber Eats, який був свідком інциденту. 

    «Мені знадобилася хвилина, щоб зрозуміти, що це не листя. Це були гроші — по всій дорозі», — сказав він.

    Водій доставки розповів, що зібрав близько 2 тисяч доларів з дороги, але повернув ці гроші до поліції.

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