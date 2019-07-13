В американському штаті Джорджія на автомагістралі пройшов «грошовий дощ»
Поліція пояснила, що в інкасаторського автомобіля раптово відчинилися двері
В американському штаті Джорджія з броньованого інкасаторського автомобіля, який рухався по автомагістралі, на дорогу випало чимало грошей.
Про це повідомляє СNN.
Інцидент стався на окружній автомагістралі біля міста Атланта і викликав справжній ажіотаж серед водіїв, які проїжджали повз і стали свідками «грошового дощу». Люди зупинялися на дорозі й збирали купюри, поки на місце події не приїхала поліція.
Щодо причин «дощу з купюр», місцеві поліцейські лише повідомили, що в інкасаторського авто раптово відчинилися двері. Також правоохоронці заявили, що водії, які встигли забрати собі гроші з дороги, повинні будуть все повернути.
Компанія, якій належить інкасаторське авто, оцінила збитки у 175 тисяч доларів.
«Це виглядало, наче сцена з кіно», — зазначив Рендел Люїс, водій Uber Eats, який був свідком інциденту.
«Мені знадобилася хвилина, щоб зрозуміти, що це не листя. Це були гроші — по всій дорозі», — сказав він.
Водій доставки розповів, що зібрав близько 2 тисяч доларів з дороги, але повернув ці гроші до поліції.