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    У Британії – найнижчий добовий приріст Covid-19 за п'ять місяців

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    6 березня у Великій Британії виявили 5 177 нових випадків Covid-19 - У Британії – найнижчий добовий приріст Covid-19 за п'ять місяців
    6 березня у Великій Британії виявили 5 177 нових випадків Covid-19

    Середній відсоток захворюваності в Британії на цьому тижні впав на 31,3% в порівнянні з тижнем 22-28 лютого

    У суботу, 6 березня, у Великій Британії виявили 5 177 нових випадків Covid-19 – це найнижчий показник за п'ять місяців.

    Про це сьогодні повідомляє The Guardian.

    Попередній найнижчий показник був зафіксований 22 вересня – тоді виявили 5 079 нових випадків коронавірусу.

    У той же час середній відсоток захворюваності в Британії на цьому тижні впав на 31,3% в порівнянні з тижнем 22-28 лютого.

    Всього в країні з початку пандемії зафіксували 4 218 520 випадків захворювання, а також 140 062 летальні випадки.

    Нагадаємо, в Україні за добу 6 березня коронавірусну хворобу виявили у 7167 людей. Також 2147 пацієнт одужав, а 103 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3956 людей.

    Було здійснено тестувань за добу – 46304 (зокрема методом ПЛР – 24868, методом ІФА – 3927, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17509).

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    Теги: здоров'я статистика Велика Британія епідемія коронавірус
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