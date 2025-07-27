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Опитування показало, що найбільше турбує росіян

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Опитування показало, що найбільше турбує росіян
Опитування показало, що найбільше турбує росіян
фото з відкритих джерел

22% росіян турбує відсутність доступної медичної допомоги 

За даними останнього опитування «Левада-центру», найбільше росіян турбують зростання цін, війна в Україні та пенсійна реформа, передає «Главком»

Найбільш гострою проблемою для росіян залишається зростання цін – її відзначили 58% респондентів. На другому місці – війна в Україні та «конфлікт із Заходом» (33%), а замикає трійку лідерів пенсійна реформа та підвищення пенсійного віку (28%).

Також серед найактуальніших проблем:

  • Міграція та наплив приїжджих – 28%;
  • Корупція і хабарництво – 27%;
  • Житлова криза та дорогі іпотеки – 26%;
  • Поширення наркоманії – 23%;
  • Відсутність доступної медичної допомоги – 22%;
  • Загроза терактів – 21%.
Опитування показало, що найбільше турбує росіян фото 1

Менш значущими для опитаних виявились обмеження громадянських прав (3%), затримки зарплат і виплат (4%) та грубе поводження поліції (5%).

Загалом опитування показує зростаючу соціальну напругу в суспільстві, особливо на тлі економічних труднощів, зовнішньополітичної ізоляції та тривалої війни Україні.

Нагадаємо, за результатами опитування «Левада-центру», все більше росіян хочуть завершення війни з Україною. У травні 2025 року 64% респондентів висловилися за мирні переговори. Це найвищий показник за весь час повномасштабного вторгнення.

Ще у березні таких було на 6% менше, а тих, хто хоче продовження війни – лише 28%.

До слова, останнє опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки показало, що ставлення росіян до України стало менш ворожим. Частка росіян, які вважають Україну ворогом, впала до мінімуму з 2014 року.

За результатами опитування, частка громадян Росії, які вважають Україну ворожою державою, у 2025 році знизилася до 38%, що свідчить про найнижчий показник з початку активної антиукраїнської пропаганди у 2014 році.

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Теги: соцопитування росіяни

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