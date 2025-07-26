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Ювілей генерала Сирського. Волонтерка Берлінська розказала про свій досвід співпраці з головнокомандувачем

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Ювілей генерала Сирського. Волонтерка Берлінська розказала про свій досвід співпраці з головнокомандувачем
Берлінська: Давати якісь оцінки мають ті офіцери, бійці, які безпосередньо працювали з Сирським по конкретних задачах
колаж: glavcom.ua

Марія Берлінська:  «Сирський значно прогресивніший, ніж його оточення»

З нагоди ювілею головнокомандувача Збройних Сил України, генерала Олександра Сирського, відома волонтерка та керівниця проєкту технологічного посилення Сил оборони України Victory Drones Марія Берлінська поділилася своїм досвідом співпраці з ним. Вона спростувала поширений міф про застарілі погляди генерала. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Генерал-війна»: Сирському – 60».

«Військові часто кажуть, що є міф про те, що Сирський має застарілі погляди, що він проти розвитку технологій. У реальності навпаки – Сирський значно прогресивніший, ніж його оточення», – зазначила Марія Берлінська.

З її досвіду робочих зустрічей, усі питання, що стосувалися розвитку технологій та дронів, «Сирський уважно слухав, задавав питання, які показували, що він глибоко в матеріалі. Але найголовніше – він миттєво ставив задачі для вирішення».

Берлінська підкреслила, що не може оцінювати Сирського як головнокомандувача у найбільшій війні з часів Другої світової через відсутність відповідної військової освіти стратегічного рівня та її бойового досвіду лише на тактичному рівні 9-10 років тому. Вона наголосила, що такі оцінки мають давати ті офіцери та бійці, які безпосередньо працювали з Сирським по конкретних задачах.

«Давати якісь оцінки мають ті офіцери, бійці, які безпосередньо працювали з Сирським по конкретних задачах. Я можу сказати лише те, що говорять військові, від рядових до командирів», – підсумувала Берлінська.

Нагадаємо, стабілізація ситуації на Сумщині – це результати роботи головкома ЗСУ Олександра Сирського, Генерального штабу, управління військ «Курськ» і всіх підрозділів, які входять до нього. Успіху вдалося досягти завдяки правильним пропозиціям, оцінкам та рішенням.

Таку думку висловив бригадний генерал, командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол в коментарі «Главкому».

Як наголосив військовий, важлива професійна особливість головнокомандувача – це правильне вирахування напрямку для наступу, всіх нюансів. «Хід операцій, які він задумує, генерал Сирський розбирає до найменшої деталі, вони передбачають гнучкість і певну автономність командирів підрозділів. Я знаю, бо був одним з дуже вузького кола тих, з ким він першими поділився задумом Курської операції», – пояснив він.

До слова, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що головнокомандувач ЗСУ Олександри Сирський є досвідченим воєначальником. Зокрема, він неодноразово брав на себе відповідальність у найскладніші моменти та з честю виконував свій обов'язок. 

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Теги: Олександр Сирський Марія Берлінська

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