В аргентинській столиці підсилюють карантин: хворих стало більше

Столичні студенти відновлять віртуальні уроки в понеділок строком на два тижні

Крім п'ятниці, комендантська година діятиме з 20:00 до 6:00

В аргентинській столиці Буенос–Айресі вирішили посилити карантин. Таке рішення прийняла влада країни через зростання захворюваності коронавірусом. Про це повідомив президент країни Альберто Фернандес, передає Le Figaro.

Про нові обмеження президент Аргентини Альберто Фернандес оголосив 14 квітня. У Буенос–Айресі вводять комендантську годину та скорочують робочий час.

«Крім п'ятниці, комендантська година діятиме з 20:00 до 6:00, а години роботи будуть обмежені до 10:00 та з 9:00 до 19:00 в столичному районі», – йдеться в повідомленні.

Крім того, столичні студенти відновлять віртуальні уроки в понеділок строком на два тижні.

Причиною введення нових обмежень стало те, що в Аргентині сильно зросла кількість хворих коронавірусом. Приміром, якщо місяць тому в країні фіксували в середньому 6000 нових заражень, 14 квітня їх стало вже 25000.

«Давайте будемо суворими, давайте будемо обережними...», – попереджає жителів президент.

Він наполіг на необхідності виграти час, щоб врятувати від краху медичну систему і вакцинувати населення від коронавірусу.

Нагадаємо, що у понеділок, 12 квітня, у Чехії закінчився режим надзвичайної епідемічної ситуації, який тривав 188 днів.

Тим часом керівництво Польщі повідомило, що з понад 5,5 мільйонів вакцинованих поляків згодом лише 51 тис. інфікувалися коронавірусом, що становить 0,9%.