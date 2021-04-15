В аргентинській столиці підсилюють карантин: хворих стало більше
Крім п'ятниці, комендантська година діятиме з 20:00 до 6:00
Про нові обмеження президент Аргентини Альберто Фернандес оголосив 14 квітня. У Буенос–Айресі вводять комендантську годину та скорочують робочий час.
«Крім п'ятниці, комендантська година діятиме з 20:00 до 6:00, а години роботи будуть обмежені до 10:00 та з 9:00 до 19:00 в столичному районі», – йдеться в повідомленні.
Крім того, столичні студенти відновлять віртуальні уроки в понеділок строком на два тижні.
Причиною введення нових обмежень стало те, що в Аргентині сильно зросла кількість хворих коронавірусом. Приміром, якщо місяць тому в країні фіксували в середньому 6000 нових заражень, 14 квітня їх стало вже 25000.
«Давайте будемо суворими, давайте будемо обережними...», – попереджає жителів президент.
Він наполіг на необхідності виграти час, щоб врятувати від краху медичну систему і вакцинувати населення від коронавірусу.
Нагадаємо, що у понеділок, 12 квітня, у Чехії закінчився режим надзвичайної епідемічної ситуації, який тривав 188 днів.
Тим часом керівництво Польщі повідомило, що з понад 5,5 мільйонів вакцинованих поляків згодом лише 51 тис. інфікувалися коронавірусом, що становить 0,9%.