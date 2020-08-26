В Австралії дівчину засудили до шести місяців в'язниці за порушення карантину



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В Австралії дівчину засудили до шести місяців в'язниці за порушення карантину

28-річну дівчину заарештували за те, що вона не пройшла 14-денний карантин

В Австралії 28-річна дівчина проведе у в'язниці шість місяців за порушення правил коронавірусного карантину.

Про це повідомляє BBC.

«В Австралії жінка була засуджена на шість місяців в'язниці за порушення правил карантину по коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Так, 28-річна Ашер Фей Вандер Санден провела місяць в штаті Вікторія, який сильно постраждав від Covid-19. Їй дозволили вилетіти додому в місто Перт, але треба було пройти 14-денний карантин в готелі за свій рахунок. Замість цього вона таємно приїхала в штат на вантажівці і зупинилася в будинку свого хлопця, де її пізніше затримали.

Суддя заявив, що Санден скоїла «дуже серйозний злочин», який міг призвести до спалаху вірусу, і засудив її до шести місяців в'язниці.

Відзначається, що в Західній Австралії людям, які порушили закони Про карантин, загрожує максимальне покарання у вигляді 12 місяців тюремного ув'язнення або 50 тисяч доларів штрафу.

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