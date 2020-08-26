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    У світі

    В Австралії дівчину засудили до шести місяців в'язниці за порушення карантину

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    В Австралії дівчину засудили до шести місяців в'язниці за порушення карантину - В Австралії дівчину засудили до шести місяців в'язниці за порушення карантину
    В Австралії дівчину засудили до шести місяців в'язниці за порушення карантину

    28-річну дівчину заарештували за те, що вона не пройшла 14-денний карантин

    В Австралії 28-річна дівчина проведе у в'язниці шість місяців за порушення правил коронавірусного карантину.

    Про це повідомляє BBC.

    «В Австралії жінка була засуджена на шість місяців в'язниці за порушення правил карантину по коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

    Так, 28-річна Ашер Фей Вандер Санден провела місяць в штаті Вікторія, який сильно постраждав від Covid-19. Їй дозволили вилетіти додому в місто Перт, але треба було пройти 14-денний карантин в готелі за свій рахунок. Замість цього вона таємно приїхала в штат на вантажівці і зупинилася в будинку свого хлопця, де її пізніше затримали.

    Суддя заявив, що Санден скоїла «дуже серйозний злочин», який міг призвести до спалаху вірусу, і засудив її до шести місяців в'язниці.

    Відзначається, що в Західній Австралії людям, які порушили закони Про карантин, загрожує максимальне покарання у вигляді 12 місяців тюремного ув'язнення або 50 тисяч доларів штрафу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      108415
    • Хворіють
      53227
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      52870
    • Померли
      2318

    В Україні станом на ранок 25 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1658 людей, це на 141 людину менше, ніж учора (1 799 нових хворих). Одужали –  346 людей (вчора 289), померли – 25 (вчора 22). Загалом від початку пандемії одужали 52 870 українців,  померли – 2 318. Від початку пандемії захворіли 108 415 українців.

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