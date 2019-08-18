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    У світі

    В Австралії знайшли близько ста підземних вулканів

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    <p>Вчені в Австралії знайшли загублений світ вулканів під земною поверхнею</p> - В Австралії знайшли близько ста підземних вулканів

    Вчені в Австралії знайшли загублений світ вулканів під земною поверхнею

    Більшість вулканів знаходяться на кордонах тектонічних плит

    Дослідники виявили в Австралії близько 100 вулканів, які знаходяться на глибині 1,5 кілометра під поверхнею Землі.

    Ці вулкани з’явилися між 160 і 180 мільйонами років до н.е. і були згодом поховані під осадовими породами, повідомляє Newsweek.

    Вчені вивчили басейни Купера і Ероманга, знайдені в Південній Австралії і Квінсленді. Вони проаналізували підземні породи, використовуючи передові методи візуалізації, аналогічні тому, як комп’ютерна томографія (КТ) використовується в медицині.

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    Відзначається, що вони виявили вулканічні кратери, потоки лави і магматичні камери.

    Більшість вулканів знаходяться на кордонах тектонічних плит, де ділянки земної кори ковзають повз одна одну, створюючи тертя і тепло.

    «Вулканічна провінція Варни знаходиться у внутрішній частині континенту, на якому знаходиться Австралія. Це піднімає питання про те, як розвивався регіон, і потенційно означає, що під маловивченою поверхнею Австралії мешкає набагато більше» невивчених вулканічних світів», – зазначив учений з Аделаїдського університету Саймон Холфорд.

    Як повідомлялося раніше, українські льотчики висадили науковців на кратер найактивнішого вулкану Африки.

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