В Індії дозволили вакцинуватися іноземцям

Для реєстрації на спеціальному порталі CoWin іноземні громадяни можуть використовувати свій паспорт в якості посвідчення особи

Іноземні громадяни, які проживають в Індії, тепер можуть зареєструватися на порталі CoWin для отримання вакцини від Covid-19. Про це заявило в понеділок Міністерство охорони здоров'я і благополуччя сім'ї.

Про це повідомляє The print.

Для реєстрації на спеціальному порталі CoWin іноземні громадяни можуть використовувати свій паспорт в якості посвідчення особи.

«Значна кількість іноземних громадян проживає в Індії, особливо у великих мегаполісах. У цих регіонах потенціал поширення Covid-19 високий через більш високу щільність населення. Щоб запобігти будь-якій можливості такого випадку, важливо вакцинувати всіх осіб, які мають право на вакцинацію«, - заявили в міністерстві.

Також у міністерстві додали, що така ініціатива забезпечить безпеку іноземних громадян, які проживають в Індії.

«Це також знизить можливість подальшої передачі інфекції від нещеплених осіб, які проживають в Індії. Це також забезпечить загальну безпеку від подальшої передачі вірусу Covid-19«, - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що на сьогодні в Україні не існує законодавства, яке забороняє виходити на роботу особам, які не вакцинувалися від Covid-19.

Також повідомлялося, що в Україні повний курс щеплення пройшли 308 тисяч працівників сфери освіти. Лідером з вакцинації є Львівська область, де щеплено 25 тисяч освітян.