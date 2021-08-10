  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    В Індії дозволили вакцинуватися іноземцям

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Індії дозволили вакцинуватися іноземцям - В Індії дозволили вакцинуватися іноземцям
    В Індії дозволили вакцинуватися іноземцям
    Фто: ANI

    Для реєстрації на спеціальному порталі CoWin іноземні громадяни можуть використовувати свій паспорт в якості посвідчення особи

    Іноземні громадяни, які проживають в Індії, тепер можуть зареєструватися на порталі CoWin для отримання вакцини від Covid-19. Про це заявило в понеділок Міністерство охорони здоров'я і благополуччя сім'ї.

    Про це повідомляє The print.

    Для реєстрації на спеціальному порталі CoWin іноземні громадяни можуть використовувати свій паспорт в якості посвідчення особи.

    «Значна кількість іноземних громадян проживає в Індії, особливо у великих мегаполісах. У цих регіонах потенціал поширення Covid-19 високий через більш високу щільність населення. Щоб запобігти будь-якій можливості такого випадку, важливо вакцинувати всіх осіб, які мають право на вакцинацію«, - заявили в міністерстві.

    Також у міністерстві додали, що така ініціатива забезпечить безпеку іноземних громадян, які проживають в Індії.

    «Це також знизить можливість подальшої передачі інфекції від нещеплених осіб, які проживають в Індії. Це також забезпечить загальну безпеку від подальшої передачі вірусу Covid-19«, - йдеться в повідомленні.

    Варто зазначити, що на сьогодні в Україні не існує законодавства, яке забороняє виходити на роботу особам, які не вакцинувалися від Covid-19.

    Також повідомлялося, що в Україні повний курс щеплення пройшли 308 тисяч працівників сфери освіти. Лідером з вакцинації є Львівська область, де щеплено 25 тисяч освітян.

    Читайте також: За два тижні в Україні очікується новий спалах Covid – Київська школа економіки
    Теги: паспорт Індія населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Індії дозволили вакцинуватися іноземцям