В Індії дозволили вакцинуватися іноземцям
Для реєстрації на спеціальному порталі CoWin іноземні громадяни можуть використовувати свій паспорт в якості посвідчення особи
Про це повідомляє The print.
Для реєстрації на спеціальному порталі CoWin іноземні громадяни можуть використовувати свій паспорт в якості посвідчення особи.
«Значна кількість іноземних громадян проживає в Індії, особливо у великих мегаполісах. У цих регіонах потенціал поширення Covid-19 високий через більш високу щільність населення. Щоб запобігти будь-якій можливості такого випадку, важливо вакцинувати всіх осіб, які мають право на вакцинацію«, - заявили в міністерстві.
Також у міністерстві додали, що така ініціатива забезпечить безпеку іноземних громадян, які проживають в Індії.
«Це також знизить можливість подальшої передачі інфекції від нещеплених осіб, які проживають в Індії. Це також забезпечить загальну безпеку від подальшої передачі вірусу Covid-19«, - йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що на сьогодні в Україні не існує законодавства, яке забороняє виходити на роботу особам, які не вакцинувалися від Covid-19.
Також повідомлялося, що в Україні повний курс щеплення пройшли 308 тисяч працівників сфери освіти. Лідером з вакцинації є Львівська область, де щеплено 25 тисяч освітян.