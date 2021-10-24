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    В Індії юнак продав свою дружину, щоб купити смартфон

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    В Індії 17-річний хлопець продав свою дружину, щоб купити смартфон й пообідати - В Індії юнак продав свою дружину, щоб купити смартфон
    В Індії 17-річний хлопець продав свою дружину, щоб купити смартфон й пообідати
    фото з відкритих джерел

    Хлопець оцінив свою дружину у 180 тисяч рупій

    17-річний житель індійського штату Одіша через місяць після весілля продав свою 26-річну дружину. На вторговані кошти він купив смартфон і пообідав. Про це повідомляє індійська газета Hindustan Times.

    Зазначається, що інцидент стався у серпні. Юнак продав свою дружину 55-річному жителю штату Раджастан. Хлопець оцінив свою дружину у 180 тисяч рупій (приблизно $2,4 тис.).

    Слідство з’ясувало, що подружжя приїхало нібито працювати на цегельному заводі. Через деякий час хлопець повернувся додому сам, повідомивши рідним, що жінка його покинула.

    Вторговані кошти юнак витратив на новий смартфон, а також пообідав.

    Однак родичі не повірили у це й звернулися у поліцію. Правоохоронці доволі швидко з’ясували, де перебуває жінка, але не змогли безперешкодно її повернути.

    Один з поліціянтів розповів виданню, що місцеві жителі не дозволили правоохоронцям забрати жінку назад, наполягаючи, що її купили за 180 тисяч рупій. Проте поліціянти все ж змогли визволити постраждалу.

    Як повідомляється, хлопець вже постав перед судом. Його визнали винним у торгівлі людиною й відправили в колонію.

    В Індії випадки торгівлі людьми є непоодинокими. За даними Глобального індексу рабства, станом на 2016 рік у світі у рабстві перебували 46 мільйонів людей, з них 18 мільйонів – в Індії.

    До слова, компанію Facebook звинуватили в розпалюванні релігійної ненависті в Індії через сервіси і соцмережі, повідомляє газета Wall Street Journal з посиланням на внутрішні документи компанії.

    Теги: документи весілля Індія жінка смартфон
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    В Індії юнак продав свою дружину, щоб купити смартфон