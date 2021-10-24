В Індії юнак продав свою дружину, щоб купити смартфон

В Індії 17-річний хлопець продав свою дружину, щоб купити смартфон й пообідати

Хлопець оцінив свою дружину у 180 тисяч рупій

17-річний житель індійського штату Одіша через місяць після весілля продав свою 26-річну дружину. На вторговані кошти він купив смартфон і пообідав. Про це повідомляє індійська газета Hindustan Times.

Зазначається, що інцидент стався у серпні. Юнак продав свою дружину 55-річному жителю штату Раджастан. Хлопець оцінив свою дружину у 180 тисяч рупій (приблизно $2,4 тис.).

Слідство з’ясувало, що подружжя приїхало нібито працювати на цегельному заводі. Через деякий час хлопець повернувся додому сам, повідомивши рідним, що жінка його покинула.

Вторговані кошти юнак витратив на новий смартфон, а також пообідав.

Однак родичі не повірили у це й звернулися у поліцію. Правоохоронці доволі швидко з’ясували, де перебуває жінка, але не змогли безперешкодно її повернути.

Один з поліціянтів розповів виданню, що місцеві жителі не дозволили правоохоронцям забрати жінку назад, наполягаючи, що її купили за 180 тисяч рупій. Проте поліціянти все ж змогли визволити постраждалу.

Як повідомляється, хлопець вже постав перед судом. Його визнали винним у торгівлі людиною й відправили в колонію.

В Індії випадки торгівлі людьми є непоодинокими. За даними Глобального індексу рабства, станом на 2016 рік у світі у рабстві перебували 46 мільйонів людей, з них 18 мільйонів – в Індії.

До слова, компанію Facebook звинуватили в розпалюванні релігійної ненависті в Індії через сервіси і соцмережі, повідомляє газета Wall Street Journal з посиланням на внутрішні документи компанії.