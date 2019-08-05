В Індонезії десятки мільйонів людей залишилися без світла



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У Джакарті електроенергію вимкнули на вулицях та у метро

Електроенергію відключили через аварію на електростанції

В столиці Індонезії Джакарті та навколишніх містах відключили електроенергію через проблеми на електростанції. Про це повідомляє ВВС Україна.

Зазначається, наслідки чого відчули на собі десятки мільйонів людей.

«Електроенергію вимкнулася близько опівдня за місцевим часом. У деяких районах Джакарти вимкнулися світлофори, погіршивши затори у місті, відомому на весь світ своїм хаотичним дорожнім рухом. Подекуди зник мобільний зв'язок. Майже 10 мільйонів людей проживають у Джакарті, а ще 20 мільйонів проживають у навколишніх містах. Відключення електроенергії також сталися у сусідніх провінціях, де проживають десятки мільйонів індонезійців», - йдеться у повідомленні.

Державна енергетична компанія PLN вибачилася за незручності і пояснила аварію проблемами на великій електростанції. Внаслідок відключення електроенергії пасажири новоствореної системи метро у Джакарті були змушені залишити поїзди.

Міжнародний аеропорт у Джакарті від відключення електроенергії не постраждав, а лікарні використовували генератори.

Нагадаємо, 2 серпня біля берегів Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 6,8. Як повідомили у Геологічній службі Сполучених Штатів Америки, землетрус стався в 105 км від узбережжя провінції Західна Ява, вогнище залягало на глибині 42,8 км.