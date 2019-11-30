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    У світі

    В Іраку тривають протести попри обіцянку прем’єра піти у відставку

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    <p>30 листопада щонайменше 16 людей були поранені після того, як сили безпеки Іраку відкрили вогонь по демонстрантах</p> - В Іраку тривають протести попри обіцянку прем’єра піти у відставку

    30 листопада щонайменше 16 людей були поранені після того, як сили безпеки Іраку відкрили вогонь по демонстрантах

    У Багдаді протестувальники кидали каміння в силовиків, які вишикувалися за бетонними бар’єрами для захисту урядових будівель

    Антиурядові акції протесту продовжилися в Іраку 30 листопада, наступного дня після того, як прем’єрміністр Аділь Абдул-Махді заявив про намір піти у відставку на тлі майже двомісячних антиурядових протестів.

    У столиці Іраку Багдаді протестувальники кидали каміння в силовиків, які вишикувалися за бетонними бар’єрами для захисту урядових будівель.

    «Ми не покинемо барикади доти, доки режим не впаде, доки ми не отримаємо роботу, воду, електрику», – сказав один з учасників протесту.

    За даними медиків і очевидців, 30 листопада щонайменше 16 людей були поранені після того, як сили безпеки відкрили вогонь по демонстрантах, що намагалися штурмувати поліцейський відділок в місті Насирія.

    Як відомо, з початку жовтня іракці виходять на вулиці Багдада та інших міст з вимогою збільшення кількості робочих місць, подолання корупції і поліпшення сфери послуг. Від початку заворушень загинули понад 400 людй.

    До слова, у середу, 27 листопада, протестувальники в Іраку підпалили консульство Ірану в священному місті Наджаф на півдні країни.

    Джерело: Радіо Свобода

    Ірак відставка політика протест активісти поліція
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