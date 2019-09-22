В Ірані прокоментували рішення США відправити війська на Ближній Схід



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Після збільшення американської військової присутності в Саудівській Аравії не можна виключити імовірність військового конфлікту на Ближньому Сході, - глава іранського зовнішньополітичного відомства

Плани Білого дому щодо відправки додаткових військ на Ближній Схід є нічим іншим як позерством, - Заріф

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф прокоментував рішення Вашингтону посилити військову присутність в Саудівській Аравії після нападу на нафтопереробний завод.

Про це повідомляє СBS.

За словами Заріфа, плани Білого дому щодо відправки додаткових військ на Ближній Схід є нічим іншим як позерством.

«Я думаю, що це позерство. Я думаю, що все в рішенні цієї проблеми йде в неправильному напрямку», - заявив він.

Крім того, глава іранського зовнішньополітичного відомства не зміг виключити імовірність військового конфлікту на Ближньому Сході після збільшення американської військової присутності в Саудівській Аравії.

«Я не впевнений, що ми зможемо уникнути війни. Я впевнений, що ми (Іран - ред.) не почнемо, але я впевнений, що той, хто почне її, не стане тим, хто її закінчить», - наголосив Заріф.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про направлення додаткових американських військ на територію Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів після атаки на нафтові об'єкти.

Нагадаємо, США розмістили біля північно-східного узбережжя Саудівської Аравії есмінець, озброєний ракетами класу «земля-повітря». США хочуть закрити прогалину в протиповітряній обороні саудівського королівства.