Викликають запалення мозку. Вчені в Китаї виявили два смертельні для людей віруси

Станом на сьогодні не існує ліків або вакцин від жодного з вірусів

У Китаї виявлено смертельні віруси, які можуть передаватися через сечу

У китайських кажанів знайшли два нових віруси, які можуть передаватися людям. Вони можуть викликати важке запалення мозку і респіраторні захворювання, а смертність доходить до 80%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Віруси отримали назви «Ніпах» та «Хендра». Обидва є смертельними для людини. Вони можуть передаватися через сечу, тому вчені говорять про заражені фрукти, які можуть передати хвороби.

Водночас повідомляється, що станом на сьогодні не існує ліків або вакцин від жодного.

Результати дослідження викликають серйозні побоювання з приводу передачі цих вірусів людям. Адже кажани є природними резервуарами для широкого спектра мікроорганізмів через.

Вчені попереджають, що вірус «Ніпах» – смертельний патоген, який спричиняє важкі захворювання у людей, включно з гострим респіраторним дистресом та енцефалітом, з рівнем смертності 35-80%.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу миттєво шириться Європою. Мова йде про Nimbus – варіацію дуже заразного Omicron. Очікується, що він може спровокувати хвилю захворюваності у червні-липні з початком туристичного сезону. На відміну від грипу, коронавірус поширюється й у спеку.

У травні стало відомо, що нову хвилю захворюваності Covid-19 зафіксовано в Азії, різке зростання випадків зараження коронавірусом відзначається, зокрема, у спеціальному адміністративному районі Китаю Гонконгу, а також у Сінгапурі.