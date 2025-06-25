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Іран стратив ще трьох людей, звинувачених у шпигунстві на користь Ізраїлю

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Іран стратив ще трьох людей, звинувачених у шпигунстві на користь Ізраїлю
фото з відкритих джерел

За підозрою у зв’язках із Ізраїлем Іран заарештував понад 700 людей

В Ірані вранці 25 червня повісили трьох людей, яких звинувачували у шпигунстві на користь Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Влада була впевнена, що страчені були завербовані «Моссадом» і, зокрема, брали участь у контрабанді обладнання, яке потім ізраїльські спецслужби використовували для вбивства високопосадовців в Ірані.

Кілька днів тому за аналогічними звинуваченнями стратили ще двох людей. За останні два тижні, після початку ірано-ізраїльської війни за підозрою у зв’язках із Ізраїлем були заарештовані понад 700 людей.

Нагадаємо, Ізраїль атакував Іран 13 червня, назвавши своєю метою знищення іранської ядерної програми та вбивство ключових учених-ядерників та членів військового керівництва. Іран відповів обстрілами території Ізраїлю. 22 червня територію іранських ядерних об’єктів атакували Військово-повітряні сили США. 24 червня бойові дії припинилися, Ізраїль оголосив про досягнення поставленої мети, Іран – про успішне відбиття атак.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте подякував президенту США Дональду Трампу за «рішучі дії» в Ірані й те, що домігся від європейських союзників Альянсу зобов'язання підвищити видатки на оборону до 5% від свого валового внутрішнього продукту. Відповідний скріншот опублікував Трамп у своїй соцмережі Truth Social, передає «Главком».

Рютте назвав дії США в Ірані «справді надзвичайними» й такими, на які «раніше ніхто не наважувався».

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Теги: Іран війна Ізраїль

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