Жителі російського Бєлгорода вийдуть на протест через війну
У російському Бєлгороді зростає невдоволення жителів міста у зв’язку з війною
Жителів російського міста Бєлгород, яке знаходиться неподалік від кордону з Україною, закликають вийти на мітинг у неділю, 18 вересня. Відповідне повідомлення з’явилося на одному із популярних у місті Telegram-каналів.
У оголошенні зазначається, що анонсований захід – це «не акція протесту, а крик душі і благання про допомогу».
Як наголошується у повідомленні, жителі Бєлгорода хочуть:
- мирного життя у російських містах та селах;
- припинення обстрілів та терору області;
- виплат сім'ям загиблих та зниклих безвісти в Україні.
«Не треба боятися! Час звикати говорити про проблеми, які нас турбують», – йдеться в оголошенні.
Охочих взяти участь в акції закликають зібратися на центральній площа Бєлгорода у неділю, 18 вересня, о 12 годині.
Нагадаємо, учора, 15 вересня, з'явилася інформація про пожежу у Бєлгородській області Росії. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, поруч із кордоном, горить російська митниця. Ймовірно митниця розташована в населеному пункті Нехотіївка.
Також відомо, що губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков 15 вересня оголосив про переведення на дистанційне навчання шкіл у двох районах області.
Зазначимо, що у Бєлгородській області у ніч на 16 вересня росіяни запустили ракету по населеному пункту Валуйки, вже традиційно звинувативши в обстрілі ЗСУ.
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