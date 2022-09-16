Жителі російського Бєлгорода вийдуть на протест через війну

У російському Бєлгороді зростає невдоволення жителів міста у зв’язку з війною

Жителів російського міста Бєлгород, яке знаходиться неподалік від кордону з Україною, закликають вийти на мітинг у неділю, 18 вересня. Відповідне повідомлення з’явилося на одному із популярних у місті Telegram-каналів.

У оголошенні зазначається, що анонсований захід – це «не акція протесту, а крик душі і благання про допомогу».

Як наголошується у повідомленні, жителі Бєлгорода хочуть:

мирного життя у російських містах та селах;

припинення обстрілів та терору області;

виплат сім'ям загиблих та зниклих безвісти в Україні.

«Не треба боятися! Час звикати говорити про проблеми, які нас турбують», – йдеться в оголошенні.

Охочих взяти участь в акції закликають зібратися на центральній площа Бєлгорода у неділю, 18 вересня, о 12 годині.

Нагадаємо, учора, 15 вересня, з'явилася інформація про пожежу у Бєлгородській області Росії. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, поруч із кордоном, горить російська митниця. Ймовірно митниця розташована в населеному пункті Нехотіївка.

Також відомо, що губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков 15 вересня оголосив про переведення на дистанційне навчання шкіл у двох районах області.

Зазначимо, що у Бєлгородській області у ніч на 16 вересня росіяни запустили ракету по населеному пункту Валуйки, вже традиційно звинувативши в обстрілі ЗСУ.