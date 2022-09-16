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Жителі російського Бєлгорода вийдуть на протест через війну

Надія Клочко
glavcom.ua
Жителі російського Бєлгорода вийдуть на протест через війну
У Бєлгороді запланували акцію протесту
фото з відкритих джерел

У російському Бєлгороді зростає невдоволення жителів міста у зв’язку з війною

Жителів російського міста Бєлгород, яке знаходиться неподалік від кордону з Україною, закликають вийти на мітинг у неділю, 18 вересня. Відповідне повідомлення з’явилося на одному із популярних у місті Telegram-каналів.

У оголошенні зазначається, що анонсований захід – це «не акція протесту, а крик душі і благання про допомогу».

Як наголошується у повідомленні, жителі Бєлгорода хочуть:

  • мирного життя у російських містах та селах;
  • припинення обстрілів та терору області;
  • виплат сім'ям загиблих та зниклих безвісти в Україні.

«Не треба боятися! Час звикати говорити про проблеми, які нас турбують», – йдеться в оголошенні.

Охочих взяти участь в акції закликають зібратися на центральній площа Бєлгорода у неділю, 18 вересня, о 12 годині.

Жителі російського Бєлгорода вийдуть на протест через війну фото 1

Нагадаємо, учора, 15 вересня, з'явилася інформація про пожежу у Бєлгородській області Росії. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, поруч із кордоном, горить російська митниця. Ймовірно митниця розташована в населеному пункті Нехотіївка.

Також відомо, що губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков 15 вересня оголосив про переведення на дистанційне навчання шкіл у двох районах області. 

Зазначимо, що у Бєлгородській області у ніч на 16 вересня росіяни запустили ракету по населеному пункту Валуйки, вже традиційно звинувативши в обстрілі ЗСУ.

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Теги: росія війна протест Бєлгород

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