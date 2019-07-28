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    У світі

    В Іспанії через масштабний страйк авіакомпанії Iberia скасовані 73 рейси

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    Міжнародний аеропорт Барселони є другим серед найбільших в Іспанії після мадридського летовища - В Іспанії через масштабний страйк авіакомпанії Iberia скасовані 73 рейси
    Міжнародний аеропорт Барселони є другим серед найбільших в Іспанії після мадридського летовища

    Рішення про проведення страйку в аеропорту Барселони пов'язано з надмірним навантаженням на співробітників - профспілки

    У столиці Іспанії Барселоні у неділю, 28 липня, були скасовані 73 рейси через страйк наземного персоналу іспанської авіакомпанії Iberia в Барселоні.

    Про це повідомляє агентство Europa Press.

    Зазначається, що Міністерство розвитку Іспанії зобов'язало Iberia зберігати мінімальний рівень послуг.

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    За версією профспілок, рішення про проведення страйку в аеропорту Барселони пов'язано з надмірним навантаженням на співробітників на тлі «відсутності діалогу з керівництвом компанії».

    Міжнародний аеропорт Барселони є другим серед найбільших в Іспанії після мадридського летовища. 2018 року він прийняв рекордне у своїй історії число пасажирів: послугами каталонського аеропорту скористалися близько 50,1 млн мандрівників. Цей показник на 6,1% вище, ніж 2017 року.

    Нагадаємо, понад півтори сотні українців на застрягли у Барселоні більше, ніж на добу через відсутність літака. Повернутися до Харкова вони мали літаком авіакомпанії SkyUp. Тривалий час людям не надавали ні води, ні житла, лише згодом їм пообіцяли відвезти до готелів. У компанії пояснюють, що затримка сталася через технічні проблеми – в літаку не працювала система зв’язку між кабіною пілотів та бортпровідників.

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