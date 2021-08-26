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    В Іспанії обвалився триповерховий житловий будинок

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    В Іспанії обвалився триповерховий житловий будинок

    На пошуки постраждалих було мобілізовано шість рятувально-рятувальний підрозділ

    В іспанському муніципалітеті Пеньіскола (провінція Кастельон, автономне співтовариство Валенсія) сталося обвалення триповерхового житлового будинку. Про це пишуть El Pas.

    За даними газет, під завалами знаходяться від двох до трьох осіб.

    Одного постраждалого рятувальники вже виявили, проводиться спецоперація по його вилученню на поверхню.

    Про причини обвалення не повідомляється. Як повідомляє El Mundo, надзвичайна подія могла статися через проливні дощі в регіоні, які йдуть кілька днів.

    На пошуки постраждалих було мобілізовано шість рятувально-рятувальний підрозділ, кінологічний підрозділ, підрозділ техніки і матеріально-технічного забезпечення, 5 командних підрозділів.

    До слова, у Києві в Дарницькому районі на вулиці Садовій в одному з приватних дворів стався обвал грунту. В результаті загинув чоловік

    Теги: Іспанія рятувальники будинок
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    В Іспанії обвалився триповерховий житловий будинок