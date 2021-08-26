В Іспанії обвалився триповерховий житловий будинок

На пошуки постраждалих було мобілізовано шість рятувально-рятувальний підрозділ

В іспанському муніципалітеті Пеньіскола (провінція Кастельон, автономне співтовариство Валенсія) сталося обвалення триповерхового житлового будинку. Про це пишуть El Pas.

За даними газет, під завалами знаходяться від двох до трьох осіб.

Одного постраждалого рятувальники вже виявили, проводиться спецоперація по його вилученню на поверхню.

#derrumbepeniscola los bomberos rescatan con vida una de las personas que estaban sepultadas bajo los escombros @RTVEValencia @rtve - Se siguen buscando víctimas al menos 2 víctimas. La noche será larga y complicada pic.twitter.com/ew3Xa78wUN — Paco a la Naranja (@pacolonso) August 25, 2021

Про причини обвалення не повідомляється. Як повідомляє El Mundo, надзвичайна подія могла статися через проливні дощі в регіоні, які йдуть кілька днів.

#DerrumbePeñíscola Efectivos de la #URS junto resto medios #BomberosCPBC @dipcas acaban de rescatar a la persona atrapada que había sido localizado pic.twitter.com/Mz3tkpvYek — CPBC (@SIAB_Castellon) August 25, 2021

На пошуки постраждалих було мобілізовано шість рятувально-рятувальний підрозділ, кінологічний підрозділ, підрозділ техніки і матеріально-технічного забезпечення, 5 командних підрозділів.

До слова, у Києві в Дарницькому районі на вулиці Садовій в одному з приватних дворів стався обвал грунту. В результаті загинув чоловік