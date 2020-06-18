В Італії відновився сплеск нових заражень коронавірусом



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Щоденні дані щодо поширення коронавірусної хвороби в Італії повернулися до зростання

Протягом останніх 24 годин в Італії зафіксовано 43 жертви коронавірусу

Протягом останньої доби в Італії зафіксували повернення тенденції зростання щоденної кількості нових випадків хвороби Covid-19, зафіксовано 329 нових випадків хвороби, тоді як учора цей показник становив 210 випадків.

Про це 17 червня повідомляє агенція ANSA.

«Щоденні дані щодо поширення коронавірусної хвороби в Італії повернулися до зростання, зі збільшенням у 329 випадків порівняно з учорашнім днем, протягом минулої доби зростання становило 210 випадків», - йдеться у повідомленні.

Протягом останніх 24 годин в Італії зафіксовано 43 жертви коронавірусу, що означає збільшення порівняно з 34 померлими вчора. Загальна кількість жертв пандемії коронавірусу в Італії зросла до 34 448 осіб.

Загальна кількість одужалих та виписаних з лікарень пацієнтів з коронавірусом в Італії збільшилася до 179 455, протягом останньої доби таких пацієнтів було 929.

Коронавірус в Україні

Всього 32476

Хворіють 17036

Одужали 14528

Померли 912

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До відома, в Україні станом на 17 квітня підтверджено 33 234 випадки Covid-19, з них 14 943 одужали, 943 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 758 випадків. Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР – 517 995, методом ІФА – 97 935.