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    У світі

    В Італії проти Роналду почали розслідування щодо порушення карантину

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    Наразі триває розслідування, яке доводить це - В Італії проти Роналду почали розслідування щодо порушення карантину
    Наразі триває розслідування, яке доводить це

    До нього можуть бути застосовані санкції

    Міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора заявив, що нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду порушив коронавірусний протокол. Про це пише Football Italia.

    Португалець після виявлення у себе коронавірусу на початку жовтня повернувся на приватному літаку до Італії з розташування збірної Португалії. Функціонер вважає, що Роналду не мав права залишати Турин перед матчами збірних, оскільки «Ювентус» змушений був піти на карантин. У клубі було виявлено кілька випадків інфікування Covid-19.

    «Роналду не дотримувався медичного протоколу. Це доводить розслідування», – сказав міністр в ефірі телеканалу RAI.

    Раніше сам Роналду заперечував, що порушив будь-які карантинні норми, оскільки під час перельоту ні з ким не контактував.

    35-річний форвард пропустив вже три матчі туринської команди через зараження. Швидше за все, португалець не зіграє у матчі «Ювентуса» проти «Барселони» в рамках Ліги чемпіонів.

    Нагадаємо, що мер Києва захворів на коронавірус.

    міністр санкції розслідування карантин Кріштіану Роналду Вінченцо Спадафора
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