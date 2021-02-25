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    В Італії українця затримали за продаж «небезпечних» ліків

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    В Італії українця затримали за продаж йоду і касторки - В Італії українця затримали за продаж «небезпечних» ліків
    В Італії українця затримали за продаж йоду і касторки

    Хлопець привіз співвітчизникам препарати, які в Італії заборонені

    У Неаполі затримали українця, який продавав заборонені в Італії йод і касторку.

    Про це повідомляє Українська газета в Італії.

    Італійські поліцейські помітили на розі вулиці Піка з корсо Арнальдо Луччі неподалік від залізничного вокзалу чоловіка, який торгував з переносного столика.

    Чоловік брав із припаркованого по сусідству фургона пляшечки з ліками і виставляв на продаж на столик з різними продуктами.

    Його запідозрили в нелегальному продажу медичних препаратів і затримали.

    У нього вилучили 30 упаковок ліків - аскорбінову кислоту, меновазин, касторове масло і йод.

    polizia-medicinali

    Тепер 24-річному українцю пред'явлено звинувачення в зберіганні нелегальних товарів і нелегальному продажу ліків, нібито небезпечних для здоров'я.

    До слова, голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив, що депутати планують зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт щодо заборони продажу ліків неповнолітнім.

    За словами нардепа, необхідність відповідних обмежень обумовлено низкою випадків, які сталися напередодні, коли діти труїлись медичними препаратами, які, за даними поліції, купили в аптеці.

    Теги: Італія поліція чоловік ліки страхування
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