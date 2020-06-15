В Італії відновили продаж будинків за один євро



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В Італії відновилися продажі будинків за один євро

Першою в системі «безкоштовних» будинків повернулася комуна Чинквефронді в регіоні Калабрія

В Італії відновили продаж будинків за один євро.

Про це повідомляє CNN travel.

Першою в системі «безкоштовних» будинків повернулася комуна Чинквефронді в регіоні Калабрія.

Місцева влада зазначає, що в Чинквефронді не зафіксовано жодного випадку зараження COVID-19 серед жителів. Крім того, цей регіон вважається найбезпечнішим в Італії з точки зору поширення інфекції. Крім того, лише за 15 хв їзди на машині можна дістатися до моря.

Мер Чинквефронді сподівається, що позитивна епідеміологічна ситуація допоможе залучити нових жителів. За його словами, ситуація з демографією в комуні настільки серйозна, що план щодо її порятунку назвали «Операція краса». З поселення виїжджає молодь в пошуках роботи.

Єдина вимога до покупця - реставрація купленого будинку протягом трьох років. Якщо в інших регіонах вимагають заставу в 5000 євро, то в Чинквефронді необхідно сплатити одноразовий збір розміром в 250 євро на період реставраційних робіт.

Якщо за три роки новий власник не завершує ремонт, він буде оштрафований на 20 тисяч євро, при цьому внесок не заберуть на користь держави.

Про те, що в Італії продають будинки за один євро, стало відомо в травні 2019 року.