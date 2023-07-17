В Італії втретє за кілька тижнів пошкоджено Колізей (відео)
Юнак подряпав цеглу всесвітньо відомої пам'ятки
У Римі, столиці Італії, правоохоронці піймали 17-річного німецького учня, який пошкодив Колізей. Про це повідомляє ANSA.
Як зазначається, учня супроводжував вчитель. Хулігана спіймали на тому, що він вирізав щось на стіні першого поверха всесвітньо відомої пам’ятки, чим пошкодив фрагмент цегли.
Видання уточнює, що це вже третій подібний випадок за останні кілька тижнів.
Раніше 17-річна швейцарська дівчина пімалася на тому, як видряпувала свої ініціали на камені античної арени. Цей процес зафільмував екскурсовод. Ще один подібний випадок стався минулого місяця.
ROME, ITALY—A tour guide has filmed a 17yr old Swiss tourist vandalising a wall of the Colosseum, today.— Bree A Dail (@breeadail) July 15, 2023
It seems lessons from last month will be hard learning for this young woman, who faces heavy fines and possible jail time for this narcissistic trend.
🎥: @Agenzia_Ansa pic.twitter.com/oKBbbAOVvk
Нагадаємо, незвичайну картину цими днями можна спостерігати з висоти пташиного польоту у районі Дошемеалти південної турецької провінції Анталія.
До слова, американський художник на ім'я Буа побудував у лісі «місто» із гілок та сміття. Загалом на його ділянці площею 11 гектарів розташовано 30 будівель.
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