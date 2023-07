В Італії втретє за кілька тижнів пошкоджено Колізей (відео)

У Римі, столиці Італії, правоохоронці піймали 17-річного німецького учня, який пошкодив Колізей. Про це повідомляє ANSA.

Як зазначається, учня супроводжував вчитель. Хулігана спіймали на тому, що він вирізав щось на стіні першого поверха всесвітньо відомої пам’ятки, чим пошкодив фрагмент цегли.

Видання уточнює, що це вже третій подібний випадок за останні кілька тижнів.

Раніше 17-річна швейцарська дівчина пімалася на тому, як видряпувала свої ініціали на камені античної арени. Цей процес зафільмував екскурсовод. Ще один подібний випадок стався минулого місяця.

ROME, ITALY—A tour guide has filmed a 17yr old Swiss tourist vandalising a wall of the Colosseum, today.



It seems lessons from last month will be hard learning for this young woman, who faces heavy fines and possible jail time for this narcissistic trend.



🎥: @Agenzia_Ansa pic.twitter.com/oKBbbAOVvk