В Італії зафіксовано перший випадок смерті від коронавірусу
Помер чоловік у віці 78 років, який знаходився в лікарні
У п’ятницю, 21 лютого, в Італії було зафіксовано перший випадок смерті від пневмонії, яку викликає коронавірус Covid-19.
Про це повідомляє газета Corriere della Sera.
Зазначається, що помер чоловік у віці 78 років, який знаходився в лікарні під містом Падуя в області Венето. Його дружина знаходиться в цій же лікарні з підозрою на коронавірус.
Повідомляється, що влада регіону створили кризовий підрозділ і прийняла рішення про закриття лікарні на тиждень.
Напередодні стало відомо, що в Італії число заражених коронавірусом досягло 16 осіб.
Станом на ранок п'ятниці, 21 лютого, загалом кількість померлих від коронавірусу Covid-19 зросла до 2247. Кількість інфікованих у Китаї досягла 75 245 осіб. Всього ж у світі - 76 498 осіб.
За інформацією ЗМІ, у Китаї зафіксували повторне зараження чоловіка коронавірусом.