В Італії зафіксовано перший випадок смерті від коронавірусу



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Влада регіону Венето створили кризовий підрозділ і прийняла рішення про закриття лікарні на тиждень

Помер чоловік у віці 78 років, який знаходився в лікарні

У п’ятницю, 21 лютого, в Італії було зафіксовано перший випадок смерті від пневмонії, яку викликає коронавірус Covid-19.

Про це повідомляє газета Corriere della Sera.

Зазначається, що помер чоловік у віці 78 років, який знаходився в лікарні під містом Падуя в області Венето. Його дружина знаходиться в цій же лікарні з підозрою на коронавірус.

Повідомляється, що влада регіону створили кризовий підрозділ і прийняла рішення про закриття лікарні на тиждень.

Напередодні стало відомо, що в Італії число заражених коронавірусом досягло 16 осіб.

Станом на ранок п'ятниці, 21 лютого, загалом кількість померлих від коронавірусу Covid-19 зросла до 2247. Кількість інфікованих у Китаї досягла 75 245 осіб. Всього ж у світі - 76 498 осіб.

За інформацією ЗМІ, у Китаї зафіксували повторне зараження чоловіка коронавірусом.