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    У світі

    В Італії зафіксовано перший випадок смерті від коронавірусу

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    Влада регіону Венето створили кризовий підрозділ і прийняла рішення про закриття лікарні на тиждень - В Італії зафіксовано перший випадок смерті від коронавірусу
    Влада регіону Венето створили кризовий підрозділ і прийняла рішення про закриття лікарні на тиждень

    Помер чоловік у віці 78 років, який знаходився в лікарні

    У п’ятницю, 21 лютого, в Італії було зафіксовано перший випадок смерті від пневмонії, яку викликає коронавірус Covid-19.

    Про це повідомляє газета Corriere della Sera.

    Зазначається, що помер чоловік у віці 78 років, який знаходився в лікарні під містом Падуя в області Венето. Його дружина знаходиться в цій же лікарні з підозрою на коронавірус.

    Повідомляється, що влада регіону створили кризовий підрозділ і прийняла рішення про закриття лікарні на тиждень.

    Напередодні стало відомо, що в Італії число заражених коронавірусом досягло 16 осіб.

    Станом на ранок п'ятниці, 21 лютого, загалом кількість померлих від коронавірусу Covid-19 зросла до 2247. Кількість інфікованих у Китаї досягла 75 245 осіб. Всього ж у світі - 76 498 осіб.

    За інформацією ЗМІ, у Китаї зафіксували повторне зараження чоловіка коронавірусом.

    здоров'я Італія смерть лікарня дружина вірус
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