У Римі на фресці зафарбовано обличчя янгола через схожість із Мелоні

Подібність до Джорджії Мелоні на фресці з зображенням ангела була замальована після того, як викликала політичні та церковні суперечки

Змінений настінний живопис був виконаний у 2000 році і не перебуває під охороною як культурна спадщина

У римській базиліці Сан-Лоренцо-ін-Лучіна на одній із фресок зафарбували обличчя янгола, оскільки воно було схожим на прем’єр-міністерку Італії Джорджію Мелоні. Це сталося після політичного та церковного скандалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зображення було помічене в суботу лівоцентристською газетою La Repubblica і викликало обурення серед опозиціонерів та роздратування кардинала Бальдо Рейни, генерального вікарія Римської дієцезії. Коли церква відкрилася в середу, обличчя, схоже на Мелоні, було зафарбоване.

«Я завжди говорив, що якщо (зображення Мелоні) викличе розбрат, ми його приберемо. Люди приходили подивитися на нього, замість того щоб слухати месу або молитися. Це було неприйнятно», – сказав священник церкви Даніеле Мікелетті.

Аматорський художник, який відновив картину, Бруно Валентінетті, зауважив, що Ватикан попросив його стерти зображення.

Представник Святого Престолу відмовився від коментарів. Римська єпархія заявила, що пізніше опублікує заяву.

Змінений настінний живопис був виконаний у 2000 році і не перебуває під охороною як культурна спадщина. Валентінетті є оригінальним автором і відновив його, щоб усунути пошкодження, спричинені водою.

