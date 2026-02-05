Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Римі на фресці зафарбовано обличчя янгола через схожість із Мелоні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Римі на фресці зафарбовано обличчя янгола через схожість із Мелоні
Подібність до Джорджії Мелоні на фресці з зображенням ангела була замальована після того, як викликала політичні та церковні суперечки
колаж: ansa.it

Змінений настінний живопис був виконаний у 2000 році і не перебуває під охороною як культурна спадщина

У римській базиліці Сан-Лоренцо-ін-Лучіна на одній із фресок зафарбували обличчя янгола, оскільки воно було схожим на прем’єр-міністерку Італії Джорджію Мелоні. Це сталося після політичного та церковного скандалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зображення було помічене в суботу лівоцентристською газетою La Repubblica і викликало обурення серед опозиціонерів та роздратування кардинала Бальдо Рейни, генерального вікарія Римської дієцезії. Коли церква відкрилася в середу, обличчя, схоже на Мелоні, було зафарбоване.

«Я завжди говорив, що якщо (зображення Мелоні) викличе розбрат, ми його приберемо. Люди приходили подивитися на нього, замість того щоб слухати месу або молитися. Це було неприйнятно», – сказав священник церкви Даніеле Мікелетті.

Аматорський художник, який відновив картину, Бруно Валентінетті, зауважив, що Ватикан попросив його стерти зображення.

Представник Святого Престолу відмовився від коментарів. Римська єпархія заявила, що пізніше опублікує заяву.

Змінений настінний живопис був виконаний у 2000 році і не перебуває під охороною як культурна спадщина. Валентінетті є оригінальним автором і відновив його, щоб усунути пошкодження, спричинені водою.

Нагадаємо, в Італії розгорівся скандал навколо церковної фрески, на якій після реставрації янгол нібито набув рис обличчя прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні. Після публікації фото в італійських медіа Міністерство культури країни розпочало перевірку робіт.

Теги: Італія скандал Джорджа Мелоні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хто насправді почав демонтаж Заходу
Від Криму до Brexit: хроніка атаки на Захід
3 лютого, 13:35
Українка розповіла, як зупинила в’їзд італійця-путінолюба
Скандал з італійцем Рокко. Українка розповіла, як зупинила в’їзд італійця-путінолюба
7 сiчня, 13:12
ТЦК розпочали службове розслідування щодо конфлікту їхнього представника та цивільного
У Тернополі розпочато службове розслідування після конфлікту працівника ТЦК із цивільним
9 сiчня, 18:54
Дві жінки звинуватили Хуліо Іглесіаса у домаганнях
Хуліо Іглесіас відкинув звинувачення у сексуальному насильстві та рабстві
16 сiчня, 14:03
Українські артисти Наталія Мацак та Сергій Кривоконь потрапили у скандал
Європейські гастролі з балетом Чайковського? Мінкульт розкритикував артистів Нацопери
22 сiчня, 16:02
У нападі на комунальника підозрюють екстренера Динамо та збірної України з футболу Олексія Михайличенка
Екстренера Динамо та збірної України звинувачено у нападі на комунальника – деталі скандалу
23 сiчня, 09:52
Через Дар'ю Мельниченко італієць Рокко став відомим у мережі
Скандал з італійцем Рокко, який поважає Путіна: всі деталі інциденту
7 сiчня, 09:51
Наталія Мацак та Сергій Кривоконь узяли відпустку за власний кошт
Гастролі Європою з балетом Чайковського. Нацопера відреагувала на вчинок своїх артистів
22 сiчня, 12:32
У травні 2026 року легендарному художнику сучасності Івану Марчуку має виповнитися 90 років
Чи буде музей Івана Марчука? Мінкульт відреагував на скандал зі збором грошей
Вчора, 11:44

Соціум

Шведи за п’ять хвилин ефіру зібрали €400 тис. на допомогу енергетиці України
Шведи за п’ять хвилин ефіру зібрали €400 тис. на допомогу енергетиці України
У Римі на фресці зафарбовано обличчя янгола через схожість із Мелоні
У Римі на фресці зафарбовано обличчя янгола через схожість із Мелоні
У Білгороді та Ростові пролунали вибухи
У Білгороді та Ростові пролунали вибухи
Чоловік, який намагався застрелити Трампа, отримав довічне
Чоловік, який намагався застрелити Трампа, отримав довічне
Росіяни почали масово хворіти на сифіліс: названо причину
Росіяни почали масово хворіти на сифіліс: названо причину
Папа Римський закликав США та Росію терміново поновити ядерний договір
Папа Римський закликав США та Росію терміново поновити ядерний договір

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua