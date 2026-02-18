В Італії опозиція виступила проти участі країни у Раді миру

Перше засідання Ради миру має відбутися цього тижня

Італійська опозиція розкритикувала рішення уряду взяти участь у засіданні Ради миру як спостерігач, заявивши, що цей формат підриває роль ООН і суперечить міжнародному праву. Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підтримала участь Рима у форматі спостерігача, пояснивши це бажанням долучитися до мирних зусиль США. Водночас більшість західних держав поки ставляться до ініціативи стримано.

Італійські опозиційні політики виступили різко проти такого рішення. «Наскільки далеко ви готові зайти, щоб догодити Трампу? Ви відповіли на це питання: поспішати до двору американського президента будь-коли та з будь-якої причини», – заявив депутат від Демократичної партії Джузеппе Провенцано під час парламентських дебатів.

Критики також наголошують, що новий орган може стати альтернативою або навіть конкурентом Організації Об’єднаних Націй. «Рада миру базується не на демократії, а на зарозумілості, не на законі, а на бізнесі», – заявив центристський депутат Ріккардо Маджі, коментуючи плани США щодо економічної забудови Гази.

Уряд Італії відкинув звинувачення. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив, що наразі не існує реалістичної альтернативи американській ініціативі. «Якби хтось думав, що сьогодні є конкретні, дієві альтернативи цьому плану, він би показав, що не знає, як справлятися з реальністю», – сказав він.

Нагадаємо, уряд Італії офіційно підтвердив, що країна не приєднається до новоствореної Ради миру. Джорджа Мелоні у січні звернулася з проханням до Трампа про зміну «конфігурації» його Ради миру. І тоді офіційний Рим зміг би приєднатися до цієї ініціативи.

Нагадаємо, 22 січня 2026 року президент Дональд Трамп підписав документи щодо офіційного створення Ради миру на конференції в Давосі. Також стали відомі країни, які увійшли до «Ради миру» Трампа.

До слова, Трамп призначив на 19 лютого перше засідання своєї новоствореної Ради миру. Головною темою зустрічі у Вашингтоні стане збір коштів на відновлення сектору Гази та розробка стратегії управління цією територією.