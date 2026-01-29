Росіянин забив до смерті 85-річну киянку металевим ковшем під час сварки через борг

За даними слідства, під час сварки чоловік завдав літній жінці близько 15 ударів по голові металевим кухонним ковшем

У Дніпровському районі столиці затримали 68-річного чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві літньої знайомої. Причиною конфлікту стали чутки про неповернуті гроші. Про це повідосляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Слідство встановило, що 68-річний чоловік, який є громадянином РФ і багато років мешкає в Україні, прийшов до знайомої 85-річної пенсіонерки з’ясовувати стосунки через те, що вона начебто розповідала комусь про неповернення їй боргу.

«Підозрюваний розлютився, бо з його слів, був винен їй 5 тис. грн, які давно повернув», – повідомили у поліції.

За даними слідства, під час сварки чоловік завдав літній жінці близько 15 ударів по голові металевим кухонним ковшем. Від отриманих ударів потерпіла померла на місці. Зазначається, що жінка мешкала одна, тож коли вона кілька днів не відповідала на дзвінки, її рідні почали турбуватися.

Затриманому чоловіку вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Затриманому чоловіку повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч.1 ст. 115 КК України), він перебуває під вартою.

