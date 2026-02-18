Головна Скотч Шоу-біз
Убивство Івасюка. «Психічні відхилення»: композитор Злотник висунув несподівану версію

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Володимир Івасюк помер у Львові, йому було 30 років
Злотник пояснив, чому Івасюк не міг вчинити самогубство

Ймовірною причиною вбивства легендарного українського музиканта Володимира Івасюка могли бути гроші та шантаж. Таку версію виголосив народний артист України та композитор Олександр Злотник в інтерв’ю Дмитру Гордону, розповідає «Главком».

На думку Олександра Злотника, Володимир Івасюк не міг вчинити самогубство, тож він відкинув цю версію. За його словами, Івасюк мав певні психологічні проблеми. «Моє переконання, що завдати такого удару своїм рідним він не міг. У нього були чудові стосунки були із сестрами, з батьком, з мамою. Він не міг. Він трохи плутав день-ніч, іноді він міг заробити… По-різному буває, іноді так перепрацюєш, що йдеш до вікна, а думаєш, що йдеш до дверей. Перенапруження може бути», – повідомив композитор.

Тому Злотник прихильник іншої версії смерті Івасюка. Він вважає, що співака вбили через гроші, якими його шантажували. «Я прихильник того, що все-таки на нього наїхали і вимагали гроші. Мені навіть сон такий наснився, я був упевнений, що з нього вимагали гроші і, мабуть, він не дав. Ми навіть домовилися з ним зустрітися 1 травня (у Львові – «Главком»), – розповів композитор.

Також причину вбивства Івасюка, його університетський друг пов’язує з його діяльність та репертуаром. За словами Злотника, Володимир Івасюк писав твори на політичну тематику, тому тодішній владі було невигідно його усувати.

Тож Злотник вважає, що до смерті Івасюка присутні радянські композитори. «Він обрав такий музичний напрямок. У нього були пісні й російською мовою, останньою його роботою був вокальний цикл на вірші Андрія Дементьєва про брянських партизанів. Ну думаю шантаж і здирство, це однозначно», – заявив Олександр Злотник.

Олександр Злотник називає Володимира Івасюка «найяскравішим мелодистом» свого покоління, який увірвався в українську музику. Також він зауважив, що співак порушив стандарти в музичній сфері того часу, що не всім подобалося.

Володимир Івасюк та Олександр Злотник свого часу разом навчалися в музичному інтернаті та ділили одну кімнату. «Івасюк був моїм сусідом по кімнаті в гуртожитку», – згадав артист. Разом із майбутніми митцями жили ще п’ятеро дітей, а в кімнаті стояло фортепіано.

Володимир Івасюк зник 24 квітня 1979 року: йому подзвонили, він зібрався і пішов до консерваторії, після чого додому вже не повернувся. Батьки подали заяву до міліції того ж дня, однак пошуки почалися лише за кілька днів. Композитора шукали з 27 квітня по 11 травня, а потім, попри відсутність будь-яких результатів, справу закрили.

18 травня 1979 року тіло Володимира Івасюка випадково знайшов військовий у Брюховицькому лісі. Слідство висунуло версію, що Івасюк покінчив життя самогубством через душевну хворобу, оскільки лікувався у Львівській обласній психіатричній лікарні.

Теги: вбивство смерть Радянська влада музикант

