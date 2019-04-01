В італійському аеропорту «Мілан-Мальпенса» через дрон змінили місце вильоту чотири літаки



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3 березня в аеропорту «Мілан-Мальпенса» вже був подібний інцидент

Через дрон на летовищі була піднята тривога, що тривала близько півгодини

У міжнародному аеропорту «Мілан-Мальпенса» через дрон на летовищі змінили місце вильоту для чотирьох авіарейсів. Про це повідомляє ANSA.

«У понеділок чотири авіарейси були перенаправлені з міжнародного аеропорту «Мілан-Мальпенса» після того, як біля злітно-посадкових смуг був помічений дрон», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє ANSA, тривога була піднята близько 11 години і тривала 30 хвилин.

Через інцидент три рейси були направлені до аеропорту «Мілан–Лінате», а четвертий - до Турина.

Зазначається, що 3 березня в аеропорту «Мілан-Мальпенса» вже був подібний інцидент.

Як повідомлялося, 21 лютого дублінський аеропорт тимчасово відклав рейси через проліт дрона над летовищем.