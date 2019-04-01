  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    В італійському аеропорту «Мілан-Мальпенса» через дрон змінили місце вильоту чотири літаки

    • Розсилка
    3 березня в аеропорту &laquo;Мілан-Мальпенса&raquo; вже був подібний інцидент - В італійському аеропорту «Мілан-Мальпенса» через дрон змінили місце вильоту чотири літаки
    3 березня в аеропорту «Мілан-Мальпенса» вже був подібний інцидент

    Через дрон на летовищі була піднята тривога, що тривала близько півгодини

    У міжнародному аеропорту «Мілан-Мальпенса» через дрон на летовищі змінили місце вильоту для чотирьох авіарейсів. Про це повідомляє ANSA.

    Читайте також

    «У понеділок чотири авіарейси були перенаправлені з міжнародного аеропорту «Мілан-Мальпенса» після того, як біля злітно-посадкових смуг був помічений дрон», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомляє ANSA, тривога була піднята близько 11 години і тривала 30 хвилин.

    Через інцидент три рейси були направлені до аеропорту «Мілан–Лінате», а четвертий - до Турина.

    Зазначається, що 3 березня в аеропорту «Мілан-Мальпенса» вже був подібний інцидент.

    Як повідомлялося, 21 лютого дублінський аеропорт тимчасово відклав рейси через проліт дрона над летовищем.

    Читайте також
    Італія літак аеропорт безпілотник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ