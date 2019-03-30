Туреччина скасувала 16 авіарейсів «Херсон-Стамбул»



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Через скасування рейсів аеропорт «Херсон» недоотримає 960 тис. грн

Авіакомпанія Turkish Airlines скасувала 16 з 40 рейсів «Херсон – Стамбул» у квітні. Про це повідомив директор комунального підприємства «Херсонські авіалінії» Віталій Кучерук, передають «Українські Новини».

Повідомляється, що скасування вильотів пов'язане з тимчасовим припиненням експлуатації літаків Boeing 737 MAX після катастрофи пасажирського літака цієї моделі в Ефіопії, а також з переходом авіакомпанії аеропорту «Ататюрк» у новий аеропорт імені Стамбула.

«Втрата 16 міжнародних рейсів за один лише квітень означає, що аеропорт «Херсон» в цьому місяці недоотримає 960 тис. гривень у вигляді різних зборів. Доходи зменшаться майже на чверть. Для розвитку інфраструктури не залишається практично нічого», - сказав Кучерук.

Він зазначив, що поточний ремонт злітно-посадкової смуги також здійснюється за кошти, зароблені аеропортом.

Графік перельотів на травень буде відомий після 20 квітня.

Нагадаємо, Boeing-737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.

Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.

Як вже відомо, катастрофа Boeing в Ефіопії найімовірніше сталася в результаті збою системи, яка вирівнює положення літака в повітрі.

Повідомлялося, що Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф.