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    У світі

    В Ізраїлі надрукували перший їстівний рослинний стейк на 3D-принтері (відео)

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    Перший їстівний рослинний стейк&nbsp; - В Ізраїлі надрукували перший їстівний рослинний стейк на 3D-принтері (відео)
    Перший їстівний рослинний стейк 
    Фото Reuters

    Перші надруковані стейки від Redefine Meat з’являться у ресторанах Ізраїлю, Швейцарії та Німеччини наприкінці 2020 року

    Ізраїльська стартап-компанія Redefine Meat почала виготовляти альтернативу тваринному м’ясу на 3D-принтерах, щоб зробити рослинну продукцію частиною ланцюга поставок. Про це повідомляє Business Insider.

    Згідно з повідомленням, компанія зосереджена на створенні 3D-принтерів промислового рівня, які стануть частиною індустрії виготовлення штучної м’ясної продукції.

    «Ідея полягає у тому, щоб замінити корову. Тож кожна наша машина виробляє таку саму кількість м’яса, як і корова, до 250 кілограмів», – підкреслив генеральний директор Redefine Meat Ещар Бен-Шитріт.

    Він додав, що штучне м’ясо завдає менше навантаження на навколишнє середовище, тому що потребує менше води та енергії при виробництві.

    «Це перетворює його на найкращий спосіб боротьби зі зміною клімату, здорову альтернативу м’ясній їжі для всього населення планети», – зазначив Бен-Шитріт.

    Зазначається, що Redefine Meat планує зберегти ціну на рівні зі звичайним м’ясом – близько 15 доларів за кілограм.

    Основні інгредієнти «надрукованого» м’яса – соєвий та гороховий білок, кокосова олія та соняшникова олія. Компанія не озвучує повного списку інгредієнтів, проте стверджує, що всі компоненти рослинні та веганські.

    Перші рослинні стейки від Redefine Meat з’являться у ресторанах Ізраїлю, Швейцарії та Німеччини наприкінці 2020 року.

    Нагадаємо, 4 грудня 2018 року, іспанський стартап Novameat на чолі з італійським біоінженерії Джузеппе Счіонті надрукував на 3D-принтері стейк. До його складу входять рис, бобові і морські водорості, які містять необхідні для людського організму амінокислоти.

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