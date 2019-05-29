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    У світі

    В Ізраїлі сьогодні вирішуватимуть долю кнесету

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    Прем'єр Біньямін Нетаньягу повинен також сьогодні сформувати новий коаліційний уряд - В Ізраїлі сьогодні вирішуватимуть долю кнесету
    Прем'єр Біньямін Нетаньягу повинен також сьогодні сформувати новий коаліційний уряд

    Розгляд законопроекту про розпуск парламенту розпочнеться приблизно опівдні 29 травня і може тривати до півночі

    В Ізраїлі члени парламенту 29 травня мають розглянути в другому і третьому читаннях законопроект про розпуск кнесету. Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ, пише «Інтерфакс».

    Зазначається, що розгляд законопроекту розпочнеться приблизно опівдні і може тривати до півночі. В цей же час витікає відведений прем'єру Біньяміну Нетаньягу термін на формування нового коаліційного уряду. Переговори з цього питання тривають, проте, як інформують ЗМІ, шансів на успіх - дедалі менше.

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    Згідно з ізраїльським законодавством, після виборів до кнесету президент країни доручає кандидату в прем'єр-міністри сформувати уряд. На це йому відводиться максимум 42 дні. Після цього він виносить на голосування склад запропонованого уряду, який має бути схвалений мінімум 61 голосом зі 120, наявних у кнесеті.

    Якщо йому не вдасться сформувати коаліцію, президент доручить це іншому кандидату. В цьому випадку найбільш імовірним кандидатом вважається один із лідерів опозиційної партії «Кахоль-лаван» Бенні Ганц, яка за підсумками виборів отримала стільки ж місць у парламенті, скільки й «Лікуд» Нетаньягу - 35 місць.

    Проте, як пишуть ЗМІ, якщо закон про розпуск кнесету і про проведення нових виборів, який раніше вже пройшов одне читання, буде прийнятий до півночі, а Нетаньягу не вдасться сформувати коаліцію, тоді Ганц цю можливість втратить.

    Проте ЗМІ Ізраїлю наголошують, що у нього практично немає шансів на формування коаліційного уряду.

     

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