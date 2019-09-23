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    У світі

    В Ізраїлі стартували консультації щодо формування уряду

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    <p>Ні одна з партій не має необхідної більшості для формування уряду</p> - В Ізраїлі стартували консультації щодо формування уряду

    Ні одна з партій не має необхідної більшості для формування уряду

    Після виборів в Ізраїлі панує політична невизначеність

    Президент Ізраїлю Реувен Рівлін у неділю, 22 вересня, після виборів провів перші консультації з парламентськими фракціями з питання формування уряду.

    Про це повідомляє DW.

    На початку він зустрівся в Єрусалимі з представниками центристського блоку «Кахоль-лаван» колишнього начальника Генштабу Бені Ганц. Далі відбулися переговори з партією «Лікуд» Біньяміна Нетаньягу, партією Об'єднаний арабська список і ультрарелігійної партії ШАС.

    Після виборів в Ізраїлі панує політична невизначеність. Блок Бенні Ганца, отримавши 33 із 120 мандатів, став найсильнішою парламентською силою. «Лікуд» Нетаньягу зайняв друге місце, отримавши 21 мандат. Ні одна з партій не має необхідної більшості для формування уряду.

    Раніше і Нетаньягу, і Ганц виступили за «велику коаліцію», проте між сторонами існують розбіжності щодо питання про те, хто повинен її очолити. Ганц раніше відмовився від можливості співпраці з урядом під керівництвом Нетаньягу, на адресу якого висунуто низку корупційних звинувачень.

    До слова, 19 серпня Нетаньягу побував з візитом в Україні. Президент Володимир Зеленський і  Нетаньягу вшанували пам'ять загиблих у Бабиному Яру.

    Також Зеленський та Нетаньягу домовились вирішити проблеми при в’їзді українців в Ізраїль.

    Президент Зеленський назвав «історичною» зустріч з прем’єрміністром Ізраїлю.

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