В Японії винайшли маски для захисту від коронавірусу в басейні



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Маски вже користуються великим попитом

З 1 червня в Японії почали відкривати басейни

В Японії придумали, як захиститися від коронавірусу під час відвідуванні басейну. Про це повідомляє агентство «Асахі».

Маски виробляє компанія Konami Sports в Токіо. Вони зроблені з прозорого матеріалу, який не зісковзує з обличчя у воді.

Відзначається, що вони вже користуються великим попитом.

Це викликано тим, що з 1 червня в країні почали відкривати басейни. Ризик заражень коронавірусом нібито знижує висока концентрація хлору в воді, проте в дитячих секціях все ще зберігається небезпека зараження, оскільки з дітьми контактує тренер. «Асахі» пише, що з цієї причини і виникла необхідність в спеціальній масці, яка буде захищати від інфікування і щільно триматися у воді.

За останніми даними, в Японії 17 тисяч заражених коронавірусом. 915 людей загинули, а 14,9 тисяч – вилікувалися.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 6 червня кількість хворих на коронавірус Covid-19 перевищила 6,8 млн осіб. Одужали майже 3,4 млн осіб, померли – 398 737 пацієнтів.

Нагадаємо, Бразилія пробила дно за кількістю заражень і смертей від коронавірусу.

До слова, у Мексиці вже третій день поспіль фіксують рекордне збільшення кількості випадків коронавірусу. Жертвами коронавірусу в Мексиці стали вже понад 12 тисяч осіб.