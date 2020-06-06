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    У світі

    В Японії винайшли маски для захисту від коронавірусу в басейні

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    Маски вже користуються великим попитом - В Японії винайшли маски для захисту від коронавірусу в басейні
    Маски вже користуються великим попитом

    З 1 червня в Японії почали відкривати басейни

    В Японії придумали, як захиститися від коронавірусу під час відвідуванні басейну. Про це повідомляє агентство «Асахі».

    Маски виробляє компанія Konami Sports в Токіо. Вони зроблені з прозорого матеріалу, який не зісковзує з обличчя у воді.

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    Відзначається, що вони вже користуються великим попитом.

    Це викликано тим, що з 1 червня в країні почали відкривати басейни. Ризик заражень коронавірусом нібито знижує висока концентрація хлору в воді, проте в дитячих секціях все ще зберігається небезпека зараження, оскільки з дітьми контактує тренер. «Асахі» пише, що з цієї причини і виникла необхідність в спеціальній масці, яка буде захищати від інфікування і щільно триматися у воді.

    За останніми даними, в Японії 17 тисяч заражених коронавірусом. 915 людей загинули, а 14,9 тисяч – вилікувалися.

    Як повідомлялося, у світі станом на ранок 6 червня кількість хворих на коронавірус Covid-19 перевищила 6,8 млн осіб. Одужали майже 3,4 млн осіб, померли – 398 737 пацієнтів.

    Нагадаємо, Бразилія пробила дно за кількістю заражень і смертей від коронавірусу.

    До слова, у Мексиці вже третій день поспіль фіксують рекордне збільшення кількості випадків коронавірусу. Жертвами коронавірусу в Мексиці стали вже понад 12 тисяч осіб.

    Японія небезпека коронавірус
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