Невиліковні корчі і менінгіт: що відомо про загублені віруси і чи накриє світ нова пандемія?

«Велике історичне порушення протоколів біобезпеки»: в Австралії втрачено понад три сотні вірусів з лабораторії

Не один, не два, а цілих 323 флакони із небезпечними вірусами зникли з лабораторії в Австралії. Це виявили лише у серпні минулого року, тоді як саме зникнення сталося ще у 2021-му, інформує Fox News. Серед втрачених – сотні зразків небезпечних вірусів, зокрема, вірус Гендра, лісовірус та хантавірус. Крім того, втрачено зразки трьох патогенів, які вже повністю перестали циркулювати. Вони можуть мати дуже високі показники смертності у людей, але не передаються легко від людини до людини. За даними влади штату Квінсленд, невідомо, чи були інфекційні зразки вкрадені, чи знищені.

Уряд доручив департаменту громадської охорони здоров'я Австралії розпочати розслідування того, що описується як «велике історичне порушення протоколів біобезпеки».

Доктор філософії, директор відділу штучного інтелекту та наук про життя в Північно-Східному університеті в Бостоні Сем Скарпіно, до якого за роз'ясненням щодо небезпеки звернулися журналісти, підкреслив, що більшість з втрачених вірусів не передаються від людини до людини, а тому ризик виникнення епідемії – низький.

Ще у січні цього року генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейєсус закликав світ підготуватися до майбутніх невідомих захворювань, які можуть загрожувати людству, так званим хворобам Х. «Хвороба Х» – це умовне позначення хвороб, про які ми ще не знаємо.

«З огляду на нові попередження Всесвітньої організації охорони здоров’я про те, що невідома «хвороба X» може призвести до 20 разів більшої кількості смертельних випадків, ніж пандемія коронавірусу, які нові зусилля потрібні, щоб підготувати системи охорони здоров’я до численних майбутніх викликів?», – зазначили у ВООЗ.

Підготовка включає продумування системи раннього попередження, а також системи на випадок гострої необхідності у додаткових медичних приміщеннях та робочій силі. Чи пов’язана ця заява із тим, що ВООЗ стало відомо про зникнення вірусів в Австралії, чи ні – достеменно невідомо.

До 2019 року більшість людей не чули про коронавірус – а от коли почалася пандемія, певно, громадяни усіх країн світу напам’ять вивчили симптоми, можливі сценарії перебігу та відстежували мутації штамів. До слова, не можна виключати, що у разі появи одного зі зниклих вірусів, він почне пристосовуватися до наявної нині терапії і також зазнає мутацій та стане важчим для виліковування. Отже, нині достеменно відомо, що зникли вірус Гендра, ліссавірус та хантавірус. Що це за інфекції та наскільки вони небезпечні?

Вірус Гендра

Цей вірус виявили у вересні 1994 року, і тоді йому дали назву «Кінський морбілівірус». Передається від тварини до тварини чи від тварини до людини. 30 років тому в Австралії від цієї хвороби була вперше зафіксована загибель трьох десятків коней в одному з навчальних комплексів. Згодом помер і тренер: він заразився, коли допомагав робити тваринам аутопсію, та потрапив до лікарні з менінгітом. Власне, від спричиненої вірусом хвороби чоловік одужав, проте за два роки і два місяці у нього розвинулися пізні неврологічні ускладнення, від яких він помер. У його мозку зафіксували вірус Гендра.

Нenipavirus під мікроскопом – до цього роду належить вірус Гендра фото: Sciencedirect

Другий спалах датується серпнем 1994 року. Саме так, хронологічно він стався раніше, ніж описаний вище, проте був ідентифікований саме як випадок вірусу Гендра і описаний пізніше.

Вірус Гендра належить до роду геніпавірус (Нenipavirus). Його переносниками можуть бути не лише коні, а й австралійські летючі лисиці. Після потрапляння до організму тварини він локалізується у носових ходах тварин. У людини він проявляється як респіраторна інфекція, згодом розвивається ниркова недостатність, можливий також розвиток менінгіту. Специфічного лікування немає – нині отримані позитивні результати експериментального застосування препарату ремдесивір. Серед людей смертність від вірусу становить 60%, серед коней – 75%. Діагностується добре відомим методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), а також методом імуноферментного аналізу (ІФА) для виявлення специфічних антитіл у крові.

Мікробіологи називають цей вид вірусів одним з найбільш смертоносних, які заражають людей.

Ліссавірус

Про який саме вид ліссавірусу йдеться – не уточнюється. Широковідома хвороба, яку викликає вірус цього роду – сказ. Передається від тварини до тварини і від тварини до людини. Інфекції, викликані цим вірусом, – летальні.

Розвивається своєрідний енцефаліт зі смертельним пошкодженням центральної нервової системи. Специфічного лікування немає, єдиний спосіб вберегтися – екстрена вакцинопрофілактика.

Вірус сказу

Інкубаційний період може тривати від шести днів і аж до року – усе залежить від місця укусу хворої тварини: наскільки він розташований далеко від голови. Вірус сказу досі викликає десятки тисяч людських смертей щорічно.

Ліссавіруси викликають надзвичайно болісні хвороби, людина помирає в страшних муках. Передвісниками хвороби є тривожність, безсоння. У перші дні початку захворювання людина страждає від світло-, водо-, вітро- і навіть звукочутливості. Далі йдуть порушення функціонування дихальної, нервової, серцево-судинної системи, а після того – стадія страшних судом. Якщо людина залишається ще живою на тому етапі, то помирає під час наступної стадії – повного паралічу.

У 2018 році був вперше зареєстрований ще один представник цього роду вірусів: тайванський ліссавірус кажана (TWBLV). Сказ був відомий людям з дуже давніх часів. Так, у вавилонському каноні Ешнунни за 19 століть до н.е. знайдено перший запис про сказ у людей та його зв'язок з укусом собаки: «Якщо пес сказився, влада зобов'язана встановити його власника; якщо пес не був на прив'язі, вкусив людину і спричинив його смерть, власник повинен сплатити 40 сіклів (монета масою 11,4 грами) срібла, якщо укушеним був раб, то за його смерть власник собаки має заплатити 15 сіклів». У староукраїнських писемних джерелах слово «сказъ» зустрічається у першій половині XVI століття.

В Україні спалахи сказу періодично з’являються. Буквально 11 грудня стало відомо, що у селищі Срібне на Чернігівщині невідомий кіт, в якого виявили сказ, покусав п’ятьох людей, серед яких одна дитина. Як йдеться в повідомленні, всі постраждалі звернулися за допомогою до медзакладу та отримали першу медичну допомогу, а також курс щеплень.

Хантавірус

Електронна мікрофотографія хантавірусу фото: Вікіпедія

Хвороба не передається від людини до людини: тільки від тварини до людини та між тваринами. Однак якщо одна людина в сім’ї перехворіла, необхідно уважно стежити за рештою членів родини: аби вони не підхопили інфекцію аналогічним шляхом. Заразитися хантавірусом можна від гризунів, коли частинки їхньої сечі, посліду або слини, які містять вірус, потрапляють всередину людського організму. Передаватись хантавірус може і через укус гризунів.

Типові симптоми хантавірусу:

гарячка,

двостороння інтерстиціальна пневмонія,

гостра дихальна недостатність,

задишка,

біль у животі,

гостра серцева недостатність,

розлади травного тракту.

Інкубаційний період може тривати від одного до трьох тижнів.

Зустрічається цей вірус у Східній Азії, Латинській Америці та Північній Америці, Канаді.

Рентгенологічний знімок хворого хантавірусом фото: Вікіпедія

Перший типовий штам хантавірусу був вперше описаний у 1978 році. Наразі останні спалахи хвороби зафіксовані в Панамі, де від 1 січня до 22 грудня 2018 року зареєстровано 103 її випадки. Тоді ж був локальний спалах в Аргентині, де упродовж 5 місяців 2018-2019 років зафіксовано 29 підтверджених випадків хвороби. З них 11 закінчилися смертю. Втім, загалом хантавіруси виліковні.

Наталія Сокирчук, «Главком»