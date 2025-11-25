Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У США вперше померла людина від пташиного грипу H5N5

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
У США вперше померла людина від пташиного грипу H5N5
Перший у світі смертельний випадок зараження людини H5N5 зафіксовано у Вашингтоні
фото з відкритих джерел

У США зафіксовано перший у світі смертельний випадок зараження людини вірусом пташиного грипу H5N5

У Вашингтоні зафіксовано перший у світі випадок смерті людини від вірусу пташиного грипу H5N5. Померлий був мешканцем округу Грейс-Гарбор і перебував у лікарні округу Кінг із початку листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Департаменту охорони здоров'я штату (DOH).

«Тести, проведені у вірусологічній лабораторії UW Medicine, визначили, що вірус належить до штаму H5N5, що робить цей випадок першим у світі зафіксованим зараженням людини цим варіантом. Результат підтвердили в Центрах із контролю і профілактики захворювань США (CDC). Ризик для населення залишається низьким. Жоден інший контактний із хворим не дістав позитивний результат на пташиний грип», – розповіли у пресслужбі.

Фахівці охорони здоров'я й надалі моніторитимуть усіх, хто мав тісний контакт із пацієнтом, щоб упевнитися, що передавання вірусу від людини до людини не відбувається.

У померлого було присадибне господарство з різними видами домашньої птиці, зазначили медики. За їхньою інформацією, під час дослідження середовища, у якому утримували птицю, DOH виявив вірус пташиного грипу.

Найімовірнішим джерелом зараження вважається контакт із домашньою птицею, місцем її утримання або дикими птахами. Людей, які також контактували із цією птицею чи середовищем, зараз перевіряють на ймовірні симптоми.

Нагадаємо, що 7 січня за даними Міністерства охорони здоров’я штату Луїзіана, зафіксована перша смерть людини, яка мала тяжку форму пташиного грипу H5N1. Пацієнт був інфікований штамом D1.1 вірусу пташиного грипу, який циркулює серед диких птахів і свійської птиці. Він відрізняється від варіанту грипу, який циркулює серед молочної худоби.

Читайте також:

Теги: смерть Вашингтон населення вірус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ввечері 22 жовтня та вночі 23 жовтня російські окупанти атакували Київ ударними дронами
У лікарні померла жінка, поранена під час обстрілу Києва 22 жовтня
28 жовтня, 12:51
Мальта бореться із падінням народжуваності
Мальта запроваджує наймасштабніші податкові пільги для батьків у ЄС
29 жовтня, 12:58
Правоохоронці встановлять усі обставини загибелі жінки
У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
29 жовтня, 11:20
Джеймс Вотсон помер у хоспісі після лікування інфекції у лікарні
У США помер першовідкривач ДНК Джеймс Вотсон
8 листопада, 11:34
Василь Яременко написав понад 200 наукових публікацій
Помер відомий професор філології, батько народного депутата Богдана Яременка
30 жовтня, 08:44
У кількох регіонах Росії було гучно цієї ночі
У Росії гриміли вибухи, уражено підстанції та НПЗ: головне за ніч
4 листопада, 05:57
Костелло був призначений особистим дизайнером принцеси Діани у 1983 році
Помер Пол Костелло – легендарний модельєр і особистий дизайнер принцеси Діани
23 листопада, 01:16
71-річного водія визнано винним у порушенні правил дорожнього руху, внаслідок чого загинули двоє пішоходів
Смертельна ДТП на Майдані Незалежності. Суд виніс вирок водію, який втратив свідомість за кермом
13 листопада, 14:59
Російські пропагандисти повідомляють, що Білокуров був ліквідований під час виконання бойового завдання
ЗСУ на фронті знищили чемпіона Ярославської області з тайського боксу
20 листопада, 07:41

Соціум

Сили оборони вразили низку стратегічних об’єктів окупантів
Сили оборони вразили низку стратегічних об’єктів окупантів
Шість дронів РФ порушили повітряний простір Молдови, один із них упав на будинок
Шість дронів РФ порушили повітряний простір Молдови, один із них упав на будинок
У США вперше померла людина від пташиного грипу H5N5
У США вперше померла людина від пташиного грипу H5N5
Російські дрони залетіли в Румунію
Російські дрони залетіли в Румунію
Контрактники закінчуються? Розвідка повідомляє про кризу в армії РФ
Контрактники закінчуються? Розвідка повідомляє про кризу в армії РФ
У Таганрозі, ймовірно, знищено літак
У Таганрозі, ймовірно, знищено літак

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua