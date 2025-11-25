У США вперше померла людина від пташиного грипу H5N5

Перший у світі смертельний випадок зараження людини H5N5 зафіксовано у Вашингтоні

У США зафіксовано перший у світі смертельний випадок зараження людини вірусом пташиного грипу H5N5

У Вашингтоні зафіксовано перший у світі випадок смерті людини від вірусу пташиного грипу H5N5. Померлий був мешканцем округу Грейс-Гарбор і перебував у лікарні округу Кінг із початку листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Департаменту охорони здоров'я штату (DOH).

«Тести, проведені у вірусологічній лабораторії UW Medicine, визначили, що вірус належить до штаму H5N5, що робить цей випадок першим у світі зафіксованим зараженням людини цим варіантом. Результат підтвердили в Центрах із контролю і профілактики захворювань США (CDC). Ризик для населення залишається низьким. Жоден інший контактний із хворим не дістав позитивний результат на пташиний грип», – розповіли у пресслужбі.

Фахівці охорони здоров'я й надалі моніторитимуть усіх, хто мав тісний контакт із пацієнтом, щоб упевнитися, що передавання вірусу від людини до людини не відбувається.

У померлого було присадибне господарство з різними видами домашньої птиці, зазначили медики. За їхньою інформацією, під час дослідження середовища, у якому утримували птицю, DOH виявив вірус пташиного грипу.

Найімовірнішим джерелом зараження вважається контакт із домашньою птицею, місцем її утримання або дикими птахами. Людей, які також контактували із цією птицею чи середовищем, зараз перевіряють на ймовірні симптоми.

Нагадаємо, що 7 січня за даними Міністерства охорони здоров’я штату Луїзіана, зафіксована перша смерть людини, яка мала тяжку форму пташиного грипу H5N1. Пацієнт був інфікований штамом D1.1 вірусу пташиного грипу, який циркулює серед диких птахів і свійської птиці. Він відрізняється від варіанту грипу, який циркулює серед молочної худоби.