Італійська опозиція звинувачує Мелоні у маніпуляціях виборами за допомогою нового закону

Італійська опозиція звинувачує Мелоні у маніпуляціях виборами за допомогою нового закону
Правляча коаліція погодила законопроєкт, що змінює принцип розподілу мандатів у парламенті

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні опинилася в центрі скандалу через звинувачення у спробі підлаштувати виборче законодавство під потреби своєї політичної сили. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Правляча коаліція, до якої входять «Брати Італії», «Вперед, Італіє» та «Ліга», пізно вночі погодила законопроєкт, що докорінно змінює принцип розподілу мандатів у парламенті. Уряд переконує, що це забезпечить країні стабільну більшість та покладе край епосі недієздатних технократичних кабінетів, тоді як опозиція називає такий крок неприхованою маніпуляцією та спробою утриматися в кріслах на тлі падіння рейтингів.

Домовленість була досягнута без жодних консультацій з іншими партіями, що стало повною несподіванкою для лівоцентристів. Ситуація в італійській політиці наразі вкрай напружена: ліві намагаються об'єднатися, а праві втрачають прихильників через появу нової радикальної сили «Futuro Nazionale», що виникла внаслідок розколу в лавах «Ліги». Аналітики не виключають проведення дострокових виборів уже незабаром, оскільки після березневого конституційного референдуму та очікуваного економічного спаду у 2026 році позиції чинної влади можуть суттєво похитнутися.

Головна зміна полягає у переході до повністю пропорційної системи та скасуванні мажоритарних округів, де раніше праві мали абсолютну перевагу. Проте найважливішим нововведенням є запровадження «бонусу переможця»: якщо група партій набирає понад 40% голосів, вона автоматично отримує 70 додаткових місць у Палаті депутатів та 35 у Сенаті. За прогнозами агентства You Trend, за такої системи праворадикальна коаліція, маючи підтримку близько 46% виборців, зможе контролювати 57% усього парламенту, що налічує 600 мандатів.

Представники опозиційних сил, зокрема Демократичної партії та центристів, різко розкритикували ініціативу, порівнявши новий закон із «костюмом, пошитим під власні мірки». Вони впевнені, що уряд Мелоні просто боїться програти майбутній референдум і намагається заздалегідь гарантувати собі перевагу. Попри готовність «Братів Італії» до формального діалогу щодо тексту документа, противники реформи переконані, що основна мета – зацементувати владу правих і не допустити ліву коаліцію до управління державою.

Раніше італійська опозиція розкритикувала рішення уряду взяти участь у засіданні Ради миру як спостерігач, заявивши, що цей формат підриває роль ООН і суперечить міжнародному праву. 

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підтримала участь Рима у форматі спостерігача, пояснивши це бажанням долучитися до мирних зусиль США. Водночас більшість західних держав поки ставляться до ініціативи стримано.

Нагадаємо, уряд Італії офіційно підтвердив, що країна не приєднається до новоствореної Ради миру. Джорджа Мелоні у січні звернулася з проханням до Трампа про зміну «конфігурації»  його Ради миру. І тоді  офіційний Рим зміг би приєднатися до цієї ініціативи.

