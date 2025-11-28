Гірший за Covid-19. Французькі вчені розповіли, чи готовий світ до пандемії пташиного грипу

Серед людей спостерігаються поодинокі випадки зараження пташиним грипом

У Франції експерти Інституту Пастера вважають, що вірус пташиного грипу, який нині шириться світом, може становити загрозу для людства більшу за пандемію Covid-19. Це можливо, якщо грип буде мутувати та передаватися між людьми. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

«Ми боїмося, що вірус адаптується до ссавців, й особливо до людей, стане здатним передаватися від людини до людини, і цей вірус стане, пандемічним вірусом», – сказала Марі-Анн Рамей-Велті, медичний директор центру респіраторних інфекцій Інституту Пастера.

Зараз цей грип поширюється серед диких птахів, свійської птиці та ссавців. Однак він уже має значні наслідки, як забій сотень мільйонів птахів у світі, порушення постачання продуктів харчування та підвищення цін на продукцію. Однак випадки зараження високопатогенним пташиним грипом H5 серед людей має поодиноку тенденцію.

Марі-Анн Рамей-Велті пояснила, що люди мають антитіла до сезонного грипу H1 та H3, але не проти вірусу H5. «Пандемія пташиного грипу, ймовірно, буде досить серйозною, потенційно навіть серйознішою, ніж пандемія, яку ми пережили», – зазначила вона.

Тому ризик пандемії пташиного грипу H5 серед людей має низький відсоток. «Нам потрібно бути готовими реагувати досить рано. «Але поки що ви можете спокійно гуляти лісом, їсти курку та яйця та насолоджуватися життям. Ризик пандемії є можливим. Але з погляду ймовірності, він усе ще дуже низький», – розповів Грегоріо Торрес, керівник наукового відділу Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин.

Але у випадку, якщо побоювання щодо епідемії пташиного грипу все ж таки здійсниться, цього разу світ буде більш готовим до подібних сценаріїв. Тому що фахівці нині мають більше знань та конкретні профілактичні заходи. Також вони мають готові вакцини-кандидати та вміють швидко виготовляти вакцину. «У нас також є запаси специфічних противірусних препаратів, які, у принципі, були б ефективними проти цього вірусу пташиного грипу», – додала Марі-Анн Рамей-Велті.

Раніше «Главком» писав про те, що в США вперше померла людина від пташиного грипу H5N5. У Вашингтоні зафіксовано перший у світі випадок смерті людини від вірусу пташиного грипу H5N5. Померлий був мешканцем округу Грейс-Гарбор і перебував у лікарні округу Кінг із початку листопада.

Також повідомлялося, що у Німеччині шириться новий пташиний грип H5N. У Німеччині зафіксовано новий різновид пташиного грипу, який за побоюваннями вчених дедалі більше адаптується до організму людини. У низці регіонів країни вже запроваджено карантин для домашньої птиці.

Нагадаємо, що пташиний грип виявлено в диких лебедів на Київщині. У Борисполі Київській області на території ставка СМУ-17 зареєстровано випадок пташиного грипу серед диких лебедів. Поблизу осередку виявлення вірусу запроваджені карантинні обмеження, щоб запобігти ризику зараження свійських птахів. На території ставка знайдено мертвого лебедя.