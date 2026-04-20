Сибіга подякував країнам Балтії за відмову пропустити літак Фіцо на парад до Путіна

Литва, Латвія та Естонія не дозволять прем’єр-міністру Словаччини скористатися своїм повітряним простором для польоту на парад, присвячений 9 травня.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Латвії, Литві та Естонії за рішення не дозволяти проліт через їхній повітряний простір літаку, яким прем’єр Словаччини Роберт Фіцо планував летіти до Москви на 9 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

Український міністр назвав позицію країн Балтії «рішучою» і закликав інші країни наслідувати їхній приклад.

«Якщо хтось забув, Росія досі веде загарбницьку війну проти України, створюючи прямі загрози безпеці Європи та міжнародному порядку. Міцний та постійний тиск має продовжуватися, доки Росія не буде повністю притягнута до відповідальності. Закликаємо інші країни наслідувати приклад наших балтійських друзів та також відмовити у використанні їхнього повітряного простору. Давайте компенсуємо брак совісті браком повітряних шляхів», – підкреслив він.

Раніше Фіцо поскаржився, що Литва та Латвія не пропустять його літак через їхній повітряний простір для подорожі на військовий парад у Москві 9 травня. Минулого року країни Балтії також не пропустили літак з Фіцо до Москви через свій повітряний простір.

До слова, у Москві панує неофіційна паніка щодо проведення параду 9 травня. Поки в Кремлі офіційно заперечують скасування заходу, військові експерти та блогери повідомляють про згортання репетицій та страх перед «прильотами» в прямому ефірі.

Ситуація навколо головного сакрального дійства РФ стає дедалі напруженішою. Попри спроби речника Кремля Дмитра Пєскова заспокоїти суспільство заявами про «підготовку за планом», реальні дії силовиків свідчать про протилежне.

Попри статус «ювілейного» (80 років перемоги), парад 2025 року так і не зміг вийти на довоєнний рівень 2021 року. Кількість людей та техніки була значно меншою, ніж до вторгнення, а авіаційна група знову обмежилася тими ж 15 літаками.