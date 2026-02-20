Головна Світ Політика
ЄС відреагував на рішення суду США про скасування мит Трампа

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
ЄС відреагував на рішення суду США про скасування мит Трампа
ЄС вивчає наслідки рішення суду США для трансатлантичної торгівлі
У Брюсселі заявили про контакти з Вашингтоном і наголосили на необхідності зниження тарифів

Європейський Союз заявив, що уважно вивчає рішення Верховного суду США, який визнав незаконними масштабні глобальні мита, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Sky News.

За словами співрозмовника видання, Брюссель перебуває у постійному контакті з американською стороною, щоб отримати чітке розуміння подальших кроків Вашингтона після судового рішення.

«Ми беремо до відома рішення Верховного суду США і ретельно його аналізуємо. Ми залишаємося в тісному контакті з адміністрацією США, оскільки прагнемо отримати чіткість щодо кроків, які вони мають намір вжити у відповідь на це рішення», – сказав речник.

У Євросоюзі наголосили, що стабільність трансатлантичних торговельних відносин є критично важливою для бізнесу з обох сторін Атлантики. За словами представника ЄС, компанії потребують передбачуваності правил, особливо на тлі попередніх торговельних суперечок між США та європейськими країнами. «Тому ми продовжуємо виступати за низькі мита і працювати над їх зниженням», – додав він.

Нагадаємо, що верховний суд США постановив, що американський президент Дональд Трамп порушив федеральний закон, коли в односторонньому порядку ввів радикальні мита проти багатьох країн. Зазначається, що суд більшістю голосів дійшов висновку, що мита перевищують закон. Надзвичайні повноваження, на які намагався покластися Трамп, за словами суду, «не відповідають вимогам».

