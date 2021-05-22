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    В Пакистані стався теракт: шестеро людей загинули, 15 дістали поранення

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    В Пакистані стався теракт - В Пакистані стався теракт: шестеро людей загинули, 15 дістали поранення
    В Пакистані стався теракт
    Фото: e-news.su

    Вибух трапився, коли дорогою рухався автомобіль із місцевим політиком, який залишився неушкодженим

    На південному заході Пакистану стався теракт. Внаслідок події шестеро людей загинули, ще 15 отримали поранення. Про це повідомляє Сіньхуа.

    Щонайменше шестеро людей загинули й 15 отримали поранення під час вибуху у південно-західному пакистанському місті Чаман.

    Зазначається, що вибух трапився, коли дорогою рухався автомобіль із місцевим політиком, який залишився неушкодженим.

    «Правоохоронці та рятувальники прибули на місце інциденту та доставили постраждалих до лікарні», – йдеться в повідомленні.

    Поки відповідальність за теракт не взяло на себе жодне із терористичних угрупувань.

    Триває розслідування.

    До слова, 16 травня у Єрусалимі терорист на автомобілі в'їхав у натовп, постраждало шестеро людей.

    Теги: вибух теракт Пакистан автомобіль
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    В Пакистані стався теракт: шестеро людей загинули, 15 дістали поранення