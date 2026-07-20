Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Польщі дорослий чоловік напав на 15-річного хлопця через українську мову

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
google social img telegram social img facebook social img
У Польщі дорослий чоловік напав на 15-річного хлопця через українську мову
Напад стався в міському автобусі
фото з відкритих джерел

Підлітка та його подругу, також українку, виштовхали з автобуса

В польському місті Плоцьк дорослий чоловік напав на українського підлітка та його подругу за те, що вони ромовляли українською мовою, повідомляє «Главком» з посиланням на TVP Warszawa.

Напад стався в міському автобусі. Справою займається районна прокуратура. «Він просто сказав нам, що в Польщі ми розмовляємо польською», – розповів 15-річний постраждалий.

За його словами, нападник вдарив його долонею, а потім, коли водій відчинив двері автобуса, чоловік виштовхнув хлопця разом із його подругою, також українкою, з транспортного засобу.

«Він поводився дуже агресивно, постійно лаявся, виштовхував нас з автобуса», – описує інцидент підліток.

Розслідування у справі про побиття підлітка веде районна прокуратура в Плоцьку.

«У цій справі було проведено слідчі дії відповідно до статті 308 КПК, допитано законного представника неповнолітнього. Наразі тривають заходи, спрямовані на встановлення особи, яка вчинила злочин», – розповіла прокурор Районної прокуратури у Плоцьку Марцін Поліцевич.

Прокуратура також допитала ще одну особу, польку, яка була свідком події. На підставі встановлених фактів слідчі вирішать, чи висувати звинувачення – якщо вдасться знайти винуватця.

Нагадаємо, раніше група молодиків побила 19-річного українця у Вроцлаві. Причина нападу була тією ж самою – агресивну реакцію викликала українська мова.

У неділю, 19 липня, у Варшаві та Вроцлаві відбулися акції на підтримку українців, учасники яких виступили проти мови ненависті, ксенофобії та спроб посіяти ворожнечу між польським і українським народами. Мітинги пройшли на тлі зростання кількості випадків мови ненависті та нападів на українців у Польщі.

Журналіст і публіцист Віталій Портников заявив, що Україна та Польща мають спільного ворога, який прагне посіяти ворожнечу між двома народами. Він закликав підтримувати прихильників польсько-українського порозуміння та не піддаватися на спроби розпалити конфлікт. На його думку, майбутнє обох країн залежить від здатності спільно протистояти загрозам, що походять із Москви.

 

Читайте також:

Теги: конфлікт Україна українська мова Польща прокуратура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Зеленський підтвердив ураження логістичних об'єктів і нафтобази в Підмосков'ї
Зеленський підтвердив ураження логістичних об'єктів і нафтобази в Підмосков'ї
У Польщі дорослий чоловік напав на 15-річного хлопця через українську мову
У Польщі дорослий чоловік напав на 15-річного хлопця через українську мову
У Підмосков'ї спалахнула нафтобаза (відео)
У Підмосков'ї спалахнула нафтобаза (відео)
У Польщі пройшли потужні мітинги на підтримку українців від цькування
У Польщі пройшли потужні мітинги на підтримку українців від цькування
Європу розжарить до рекордних 50 градусів під час нової хвилі спеки
Європу розжарить до рекордних 50 градусів під час нової хвилі спеки
Мегасклад Wildberries під Москвою другу добу палає після атаки дронів
Мегасклад Wildberries під Москвою другу добу палає після атаки дронів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 липня: ситуація на фронті
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 липня 2026
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
74K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
65K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
63K
Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua