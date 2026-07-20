У Польщі дорослий чоловік напав на 15-річного хлопця через українську мову

Підлітка та його подругу, також українку, виштовхали з автобуса

В польському місті Плоцьк дорослий чоловік напав на українського підлітка та його подругу за те, що вони ромовляли українською мовою, повідомляє «Главком» з посиланням на TVP Warszawa.

Напад стався в міському автобусі. Справою займається районна прокуратура. «Він просто сказав нам, що в Польщі ми розмовляємо польською», – розповів 15-річний постраждалий.

За його словами, нападник вдарив його долонею, а потім, коли водій відчинив двері автобуса, чоловік виштовхнув хлопця разом із його подругою, також українкою, з транспортного засобу.

«Він поводився дуже агресивно, постійно лаявся, виштовхував нас з автобуса», – описує інцидент підліток.

Розслідування у справі про побиття підлітка веде районна прокуратура в Плоцьку.

«У цій справі було проведено слідчі дії відповідно до статті 308 КПК, допитано законного представника неповнолітнього. Наразі тривають заходи, спрямовані на встановлення особи, яка вчинила злочин», – розповіла прокурор Районної прокуратури у Плоцьку Марцін Поліцевич.

Прокуратура також допитала ще одну особу, польку, яка була свідком події. На підставі встановлених фактів слідчі вирішать, чи висувати звинувачення – якщо вдасться знайти винуватця.

Нагадаємо, раніше група молодиків побила 19-річного українця у Вроцлаві. Причина нападу була тією ж самою – агресивну реакцію викликала українська мова.

У неділю, 19 липня, у Варшаві та Вроцлаві відбулися акції на підтримку українців, учасники яких виступили проти мови ненависті, ксенофобії та спроб посіяти ворожнечу між польським і українським народами. Мітинги пройшли на тлі зростання кількості випадків мови ненависті та нападів на українців у Польщі.

Журналіст і публіцист Віталій Портников заявив, що Україна та Польща мають спільного ворога, який прагне посіяти ворожнечу між двома народами. Він закликав підтримувати прихильників польсько-українського порозуміння та не піддаватися на спроби розпалити конфлікт. На його думку, майбутнє обох країн залежить від здатності спільно протистояти загрозам, що походять із Москви.