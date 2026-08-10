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Тисячі жертв війни в Україні: Папа Лев XIV закликав припинити удари

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Тисячі жертв війни в Україні: Папа Лев XIV закликав припинити удари
Заклик понтифіка пролунав невдовзі після масованої російської атаки на Одесу
фото з відкритих джерел

Лев XIV: цивільні не повинні бути ціллю ні для кого

Під час недільної молитви «Ангелус» Папа Лев XIV заявив, що в Україні та Росії гинуть і дістають поранення мирні жителі, і вкотре закликав покласти край бойовим діям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Заклик понтифіка

За словами понтифіка, трагічні випадки в Україні множаться, а кількість жертв серед цивільного населення, зокрема дітей, невпинно зростає. Він наголосив, що страждають обидва народи – й українці, й росіяни, – а тому закликав вірян молитися за якнайшвидше завершення війни.

«Наполегливо закликаю дотримуватися міжнародного гуманітарного права та припинити атаки на цивільні об'єкти з обох сторін», – заявив Лев XIV, звертаючись до вірян, які зібралися на площі Святого Петра.

Це вже не перший подібний заклик понтифіка від початку його служіння. Лев XIV регулярно згадує війну в Україні у своїх недільних проповідях і вважає завершення бойових дій одним із пріоритетів свого понтифікату.

Ватикан і роль посередника

Святий Престол неодноразово наголошував на готовності виступити майданчиком для перемовин між Києвом і Москвою. Раніше Ватикан заявляв, що готовий прийняти сторони для переговорів на своїй території, однак практичних результатів ця ініціатива поки не мала – ні Росія, ні Україна не проводили офіційних зустрічей у Римі.

Скільки людей загинуло від початку вторгнення

За даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло понад 16 тисяч мирних мешканців, переважна більшість яких – українці. У липні в організації повідомляли, що кількість жертв серед цивільного населення в Україні зросла більш ніж на третину за першу половину року – насамперед через збільшення кількості ударів дронами.

У структурі також зазначали, що від бойових дій гинуть і мешканці окупованих територій, і жителі самої Росії.

Атака на Одесу та удар по Білгороду

Заклик понтифіка пролунав невдовзі після масованої російської атаки на Одесу в ніч проти 9 серпня – росіяни вдарили по об'єктах морського порту, а також по житлових кварталах міста. За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, постраждали щонайменше 14 людей, пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Про масштаб пошкоджень «Главком» розповідав окремо.

Дісталося й росіянам: унаслідок українського удару дронами по Білгороду загинули п'ятеро людей, повідомив тамтешній регіональний штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Москва і Київ традиційно заперечують навмисні удари по цивільних об'єктах, попри те, що жертви серед мирного населення фіксують з обох боків фронту практично щодня.

Нагадаємо, раніше Папа Лев XIV звернувся до Путіна із закликом повернутися до переговорів, заявивши, що війна забирає занадто багато людських життів.

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Теги: Ватикан Папа Римський росія війна українці Україна Москва росіяни

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