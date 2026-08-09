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Україна поставила на коліна бізнес-імперію найбагатшої жінки Росії – NYT

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Україна поставила на коліна бізнес-імперію найбагатшої жінки Росії – NYT
Тетяна Кім назвала удари ЗСУ «терористичними атаками»
фото з відкритих джерел

Збитки на мільярди доларів і втрата довіри клієнтів може стати фатальною для найбільшого ритейлера Росії

Найбагатша жінка Росії та співзасновниця найбільшого російського онлайн-маркетплейсу Wildberries Тетяна Кім зіткнулася з найсерйознішою кризою за всю історію свого бізнесу. Як інформує «Главком», про це пише The New York Times.

Видання нагадує, що із середини липня Україна знищила або пошкодила більше 20 великих складських комплексів компанії, внаслідок чого згоріли не лише самі приміщення, але й товари сотень тисяч роздрібних продавців на мільярди доларів.

Автори матеріалу зазначають, що ці атаки стали новим етапом війни і спробою президента України Володимира Зеленського перенести наслідки війни безпосередньо на російське суспільство та посилити тиск на Володимира Путіна.

У Києві вважають Wildberries законною ціллю, оскільки через платформу продаються не лише товари подвійного призначення, які можуть використовувати російські військові, але й суто військові товари, що не мають цивільного призначення. Водночас Кім відкидає ці звинувачення. У відеозверненні наприкінці липня вона назвала удари «терористичними атаками» та заявила, що асортимент Wildberries не відрізняється від товарів, які продають Amazon та Alibaba.

«У діях терористів немає ані логіки, ані здорового глузду, ані раціональності», – заявила Кім.

Удари вже позначилися не лише на самій компанії Wildberries, а й на російському споживчому ринку. Як зазначає The New York Times із посиланням на дослідження «Сбериндекс», останніми тижнями різко впали витрати росіян на непродовольчі товари, які продаються через маркетплейси.

Консалтингова компанія Data Insight оцінює втрати Wildberries у третину складських площ і товарів на загальну суму в 480 млрд рублів, або близько 5,9 млрд доларів.

Wildberries намагається перебудувати роботу. Кім заявила про децентралізацію системи розподілу та прискорене реформування логістики. Компанія також здійснила виплати понад 80 тисячам малих і середніх продавців, які втратили товар, та запровадила обмежене страхування товарів від атак дронів. Російська влада паралельно готує для продавців пакет допомоги із податковими пільгами та відтермінуваннями.

Водночас Wildberries стикається з конкуренцією з боку Ozon – другого за розміром російського маркетплейсу. За словами галузевих спостерігачів, частина продавців уже переходить до Ozon, логістична система якого є більш децентралізованою.

Разом з тим, як пише The New York Times, у багатьох регіонах Wildberries все ще функціонує нормально.

«Компанія має настільки складну логістичну та ІТ-інфраструктуру, що вона не збирається закриватися лише тому, що низка її складів була пошкоджена або знищена», – пише видання із посиланням на колишнього топ-менеджера Wildberries, який побажав залишитися анонімним.

Нагадаємо, російський Єкатеринбург вранці 7 серпня зазнав атаки безпілотників. Після удару пожежа спалахнула на території великого логістичного комплексу маркетплейсу Wildberries.

Також у ніч проти 5 серпня безпілотники атакували логістичний комплекс Wildberries в місті Алексін Тульської області РФ. Під удар потрапив один із найбільших розподільчих центрів компанії. Логістичний комплекс, відкритий у 2022 році, має площу близько 300 тис. кв. м, а обсяг інвестицій у його будівництво перевищив 22 млрд рублів. Алексін розташований приблизно за 59 км від Тули та більш ніж за 350 км від українського кордону.

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Теги: Wildberries втрати страхування Україна військові бізнес пожежа

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