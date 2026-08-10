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Іспанська розвідка попередила про нову спробу прориву мігрантів до Сеути

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Іспанська розвідка попередила про нову спробу прориву мігрантів до Сеути
Липнева криза спричинила гостру політичну реакцію по всій Європі
фото: АР

У соцмережах поширюють заклики повторити масовий перетин кордону 15 серпня

Іспанські спецслужби попереджають про можливу нову спробу масового проникнення мігрантів до іспанського анклаву Сеута після появи відповідних закликів у соцмережах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euractiv.

Заклики у соцмережах

За даними розвідки, у Facebook, WhatsApp і TikTok активно поширюються повідомлення із закликами 15 серпня, або й раніше, вплав обігнути хвилеріз Тарахаль, щоб потрапити до Сеути. За інформацією іспанських медіа, нова хвиля закликів нагадує ситуацію кінця липня, однак виглядає ще інтенсивнішою – кількість повідомлень у мережі зростає.

Іспанська влада заявляє, що готова до можливого загострення ситуації та розраховує на співпрацю правоохоронців Марокко, щоб не допустити повторення попереднього масового прориву. Водночас іспанська сторона в закритих переговорах закликає союзників не покладати провину за початкову кризу на марокканську владу.

Що сталося наприкінці липня

Наприкінці липня до Сеути за короткий час дісталися до 70 тисяч мігрантів із Марокко – це майже стільки, скільки становить населення самого анклаву (близько 85 тисяч осіб). За офіційними даними, під час тієї спроби перетину загинули близько 141 людини. Більшість мігрантів згодом повернули до сусіднього Марокко, однак тисячі людей досі залишаються в Сеуті.

Іспанська розвідка попередила про нову спробу прориву мігрантів до Сеути фото 1
фото: АР

Реакція Європи

Липнева криза спричинила гостру політичну реакцію по всій Європі. Лідери 22 країн ЄС підписали спільного листа, який ініціювали прем'єрка Італії Джорджа Мелоні та прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, закликавши до скоординованої європейської відповіді та розкритикувавши міграційну політику Іспанії як фактор, що приваблює нових мігрантів.

Італія у відповідь на кризу запровадила прикордонний контроль для людей, які прибувають з Іспанії. Уряд Іспанії заявив, що вдасться до пропорційних заходів у відповідь, якщо Рим до неділі, 9 серпня, не скасує ці обмеження.

Напруження між країнами дещо спало після того, як у вівторок міністри внутрішніх справ ЄС провели онлайн-зустріч, на якій схвально оцінили дії Іспанії та запропонували підтримку. Водночас очільник міграційної політики ЄС Магнус Бруннер під час зустрічі уникав прямих відповідей на запитання про те, чи сприяла марокканська влада масовому перетину кордону, натомість поклав відповідальність на контрабандистів і дезінформацію.

Іспанські спецслужби також виявили серед мігрантів, які масово прибули до Сеути, кількох осіб, що раніше фігурували у справах, пов'язаних із джихадистським тероризмом.

Нагадаємо, після липневого прориву більшість мігрантів повернулися до Марокко – станом на кінець липня Іспанія депортувала понад 48 тисяч людей. «Главком» також розбирався, чому тисячі мігрантів ринули до Європи саме тоді.

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Теги: обмеження населення влада Марокко криза Іспанія розвідка

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