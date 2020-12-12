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    У світі

    В Тегерані стратили журналіста, який висвітлював протести в Ірані

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    <p>Журналіст Рухоллі Зам</p> - В Тегерані стратили журналіста, який висвітлював протести в Ірані

    Журналіст Рухоллі Зам

    Фото Apnews

    Журналіста стратили через повішання

    Вранці 12 грудня в Ірані привели у виконання смертний вирок керівнику опозиційного новинного порталу AmadNews, 47-річному Рухоллі Заму.

    Про це повідомляє Associated Press з посиланням на іранське державне телебачення і державне інформаційне агентство IRNA.

    «Іран в суботу стратив колишнього вигнаного журналіста за його онлайн-роботу, яка допомогла спровокувати загальнонаціональні економічні протести у 2017 році, лиш через кілька місяців після його повернення в Тегеран при загадкових обставинах», – йдеться у повідомленні.

    Зама стратили через повішання. Інших подробиць в повідомленнях ЗМІ не було.

    У червні суд засудив журналіста до смертної кари за «корупцію на Землі» – обвинувачення, яке часто використовується в справах, пов’язаних зі шпигунством або спробами повалення уряду Ірану.

    Повідомляється, що вебсайт Зама AmadNews і його канал у Telegram висвітлювали протести і поширювали неприємну інформацію про чиновників. Крім того, в Telegram Зам поділився розкладом і організаційними деталями мітингів.

    Відзначається, що під час протестів у 2017 році близько 5000 осіб були затримані і 25 убиті.

    За даними AP, журналіст жив у вигнанні в Парижі. Але пізніше якимось чином повернувся в Іран, де його затримали співробітники розвідки.

    Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що Іран відкликав пропозицію щодо виплат сім’ям загиблих у авіакатастрофі літака «МАУ» у Тегерані. Планувалось, що 200 млн євро будуть виділені з фонду національного розвитку Ірану. 

    Теги: Іран журналіст вирок
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