В Тегерані стратили журналіста, який висвітлював протести в Ірані
Журналіст Рухоллі Зам
Журналіста стратили через повішання
Вранці 12 грудня в Ірані привели у виконання смертний вирок керівнику опозиційного новинного порталу AmadNews, 47-річному Рухоллі Заму.
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на іранське державне телебачення і державне інформаційне агентство IRNA.
«Іран в суботу стратив колишнього вигнаного журналіста за його онлайн-роботу, яка допомогла спровокувати загальнонаціональні економічні протести у 2017 році, лиш через кілька місяців після його повернення в Тегеран при загадкових обставинах», – йдеться у повідомленні.
Зама стратили через повішання. Інших подробиць в повідомленнях ЗМІ не було.
Повідомляється, що вебсайт Зама AmadNews і його канал у Telegram висвітлювали протести і поширювали неприємну інформацію про чиновників. Крім того, в Telegram Зам поділився розкладом і організаційними деталями мітингів.
Відзначається, що під час протестів у 2017 році близько 5000 осіб були затримані і 25 убиті.
За даними AP, журналіст жив у вигнанні в Парижі. Але пізніше якимось чином повернувся в Іран, де його затримали співробітники розвідки.
Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що Іран відкликав пропозицію щодо виплат сім’ям загиблих у авіакатастрофі літака «МАУ» у Тегерані. Планувалось, що 200 млн євро будуть виділені з фонду національного розвитку Ірану.