В Тегерані стратили журналіста, який висвітлював протести в Ірані

Журналіста стратили через повішання

Вранці 12 грудня в Ірані привели у виконання смертний вирок керівнику опозиційного новинного порталу AmadNews, 47-річному Рухоллі Заму.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на іранське державне телебачення і державне інформаційне агентство IRNA.

«Іран в суботу стратив колишнього вигнаного журналіста за його онлайн-роботу, яка допомогла спровокувати загальнонаціональні економічні протести у 2017 році, лиш через кілька місяців після його повернення в Тегеран при загадкових обставинах», – йдеться у повідомленні.

Зама стратили через повішання. Інших подробиць в повідомленнях ЗМІ не було.

У червні суд засудив журналіста до смертної кари за «корупцію на Землі» – обвинувачення, яке часто використовується в справах, пов’язаних зі шпигунством або спробами повалення уряду Ірану.

Повідомляється, що вебсайт Зама AmadNews і його канал у Telegram висвітлювали протести і поширювали неприємну інформацію про чиновників. Крім того, в Telegram Зам поділився розкладом і організаційними деталями мітингів.

Відзначається, що під час протестів у 2017 році близько 5000 осіб були затримані і 25 убиті.

За даними AP, журналіст жив у вигнанні в Парижі. Але пізніше якимось чином повернувся в Іран, де його затримали співробітники розвідки.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що Іран відкликав пропозицію щодо виплат сім’ям загиблих у авіакатастрофі літака «МАУ» у Тегерані. Планувалось, що 200 млн євро будуть виділені з фонду національного розвитку Ірану.